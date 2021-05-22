Як можуть нашкодити у спеку звичайні дезодоранти

Жоден наш день не обходиться без використання дезодорантів. А чи можуть вони завдати шкоди нашому здоров'ю?

Дезодоранти можуть певним чином шкодити організму в сильну спеку. Наприклад, вони здатні закоркувати вихідні канали потових залоз, пише womo.

І ще: Як сформувати здорові харчові звички: раз і назавжди

Через спекотну температуру в косметичних засобах може змінюватися система хімічних реакцій, що збільшує ймовірність закорковування вихідних проток потових залоз і розвитку запалення на шкірі.

Попри те що дезодорант позбавляє тільки від запаху поту, його склад не є безпечним для здоров'я. У складі антиперспірантів головний небезпечний інгредієнт – це солі алюмінію, саме вони можуть посприяти появі ракових клітин, розвитку хвороби Альцгеймера, а також швидкому виведенню кальцію з організму і пошкодженню кісток і зубів через надлишок алюмінію в організмі.

Спека може діяти і на те, як сприймаються організмом ароматичні добавки дезодорантів. Реакції можуть виявитися негативними і ще більше посилити запалення.

Це цікаво: Нутриціологиня розповіла, як приготувати корисну для здоров'я піцу: рецепт