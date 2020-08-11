Тканинні ролети: переваги в сучасному інтер'єрі

Якщо перед вами стоїть завдання оформити віконні рами, не перевантажуючи при цьому простір важкими шторами, обирайте тканинні ролети. Дизайнери радять цей стильний і красивий елемент сучасного інтер'єру, який давно оцінений любителями мінімалізму.

Чому варто вибрати тканинні ролети

Вибираючи спосіб оформити віконні прорізи на кухні, в офісі або в спальні, важливо щоб пристрої захищали від небажаного сонячного світла, створювали затишну атмосферу приватності, не псували, а лише доповнювали інтер'єр. Всі ці функції виконують тканинні ролети.

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До їх переваг варто віднести:

Надійне блокування сонячного світла;

Ролети не мнуться, не вигоряють;

Вироби мають пило і водовідштовхувальні властивості, що спрощує прибирання;

Антибактеріальні і жаростійкі функції, що особливо важливо для кухонних штор;

Простота в монтажі;

Можливість використовувати такі штори в будь-якому приміщенні: від дитячої до ванної та кухні;

Ролети не затримують повітря;

Конструкція кріплень дозволяє використовувати ролети на вікнах, вставлених під кутом до стіни;

Не закривають підвіконня і не заважають відкривати вікна;

Ролети можна відкривати з обох сторін, регулюючи таким чином ступінь освітленості;

Можливість установки ролетів на вікна нестандартних розмірів і конструкції;

Широкі дизайнерські можливості.

Попри таку кількість переваг, на ролети встановлені доволі демократичні ціни. Штори та гардини давно застаріли. До того ж, це не найкращий варіант для астматиків і людей, схильних до алергій. Ролети набагато функціональніші і повною мірою відповідають санітарним нормам.

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