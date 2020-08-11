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Тканинні ролети: переваги в сучасному інтер'єрі

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Ролети день-ніч - фото 1
Ролети день-ніч / kovcheg

Якщо перед вами стоїть завдання оформити віконні рами, не перевантажуючи при цьому простір важкими шторами, обирайте тканинні ролети. Дизайнери радять цей стильний і красивий елемент сучасного інтер'єру, який давно оцінений любителями мінімалізму.

Чому варто вибрати тканинні ролети

Вибираючи спосіб оформити віконні прорізи на кухні, в офісі або в спальні, важливо щоб пристрої захищали від небажаного сонячного світла, створювали затишну атмосферу приватності, не псували, а лише доповнювали інтер'єр. Всі ці функції виконують тканинні ролети.

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До їх переваг варто віднести:

  • Надійне блокування сонячного світла;
  • Ролети не мнуться, не вигоряють;
  • Вироби мають пило і водовідштовхувальні властивості, що спрощує прибирання;
  • Антибактеріальні і жаростійкі функції, що особливо важливо для кухонних штор;
  • Простота в монтажі;
  • Можливість використовувати такі штори в будь-якому приміщенні: від дитячої до ванної та кухні;
  • Ролети не затримують повітря;
  • Конструкція кріплень дозволяє використовувати ролети на вікнах, вставлених під кутом до стіни;
  • Не закривають підвіконня і не заважають відкривати вікна;
  • Ролети можна відкривати з обох сторін, регулюючи таким чином ступінь освітленості;
  • Можливість установки ролетів на вікна нестандартних розмірів і конструкції;
  • Широкі дизайнерські можливості.

Попри таку кількість переваг, на ролети встановлені доволі демократичні ціни. Штори та гардини давно застаріли. До того ж, це не найкращий варіант для астматиків і людей, схильних до алергій. Ролети набагато функціональніші і повною мірою відповідають санітарним нормам.

Тканинні ролети: переваги в сучасному інтер'єрі - фото 420091

Тканинні ролети: переваги в сучасному інтер'єрі - фото 420092

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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