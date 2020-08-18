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Незвичайний будинок українських дизайнерів відзначили на міжнародному рівні

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Shkrub House - фото 1
Shkrub House / instagram

Домашній інтер'єр будинку Shkrub House, який розташований в Київській області, потрапив до лонг-листу найкращих інтер'єрів світу конкурсу Dezeen Awards 2020.

Це проєкт української студії дизайну Sergey Makhno Architects. Наступний етап – оцінка журі.

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Shkrub House – це особняк з солом'яною стріхою, побудований в сучасному українському стилі і натхненний японською філософією вабі-сабі. Дизайнер Сергій Махно звів будинок для своєї родини. У будинку є колекція української кераміки, а також стіни, суцільно вкриті керамічною плиткою. Будинок називається Шкруб, тому що так подружжя Махно називають один одного. Гортайте галерею:

Уже третій рік поспіль конкурс відзначає найкращих у світі архітекторів, інтер'єри і дизайн. Відомо, що в цьому році було подано на участь в конкурсі 4300 робіт з 85 країн світу. З них, в лонг-лист, відібрали 320 проєктів. Учасників оцінить журі і визначить шорт-лист з 12 претендентів на перемогу. Він буде відомий у вересні 2020 року, і незабаром після цього виберуть найкращого.

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Джерело: dezeen
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