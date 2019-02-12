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Нічого не допомагає: останнє оновлення перетворює iPhone у "цеглу"

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Оновлення зламало iPhone - фото 1
Оновлення зламало iPhone / apple

Недавнє оновлення для iPhone позбавило користувачів найважливіших функцій. Розповідаємо, що не так з новою прошивкою для смартфонів на iOS.

Після чималої кількості скарг на недоліки роботи Wi-Fi у компанії Apple вирішили запустити нове оновлення iOS 12.1.4. Однак новий патч не лише не позбавив проблем, а й змусив користувачів залишати гнівні відгуки у соцмережах.

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Річ у тому, що новенька прошивка не просто не виправила баги з Wi-Fi, а призвела до того, що з'єднання з інтернетом зовсім не працює. Що ж до мобільного інтернету 4G/LTE, то він надто повільно функціонує з низькою швидкістю.

Нічого не допомагає: останнє оновлення перетворює iPhone у 'цеглу' - фото 307102

А от у користувачів флагманів iPhone XS виникли проблеми ще й SIM-картками, які пристрій перестає розпізнавати. До того ж, виявили порушення у роботі голосових нагадувань, пошти та відображення мініатюр фото.Як зазначають у мережі, навіть скидання налаштувань до заводських та повторна прошивка не допомагає позбавитись наслідків оновлення 12.1.4.

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Джерело: forbes
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