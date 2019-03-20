Xiaomi показала оновлений робот-порохотяг Roborock Sweep Т6

Новинка від Xiaomi стала потужнішою у порівнянні з попередником / Expert Reviews

Компанія Xiaomi представила робот-пилосос Roborock Sweep Т6. Відмінністю новинки від попередніх моделей лінійки стало значне зниження рівня шуму.

Однією з особливостей новинки стала система лазерного картування Map Management 3.0. Спеціальні алгоритми визначають пріоритет напрямки руху робота, підвищуючи ефективність прибирання на 20% у порівнянні з попередньою моделлю.

І ще: Xiaomi представила найпотужніший Android-смартфон Black Shark 2

Користувачеві доступні функції ручного коректування маршруту й установка віртуальної стіни у приміщенні, що обмежує пересування порохотяга.

Знімна основна щітка дозволяє легко видалити волосся та шерсть домашніх тварин, не розбираючи корпус пристрою. У комплект Roborock Sweep T6 входить набір з десяти одноразових швабр з кріпленням на липучках. Для тонкого налаштування режиму вологого прибирання передбачена можливість регулювання подачі води на елементи чищення.

Робочий шум пилососа був знижений на 50% завдяки установці повітряного фільтра та спеціальному шумоізоляційному шару поруч з двигуном. Потужність всмоктування при цьому не знизилася і становить 2000 Па. Автономність пилососа забезпечує вбудований акумулятор на 5200 мАч.

Передзамовлення Roborock Sweep T6 вже доступне на краудфандинговому майданчику Xiaomi за ціною $ 417.

Читайте також: Офіційно представлено Redmi 7 – смартфон за смішні гроші