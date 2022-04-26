Архітектори показали, як можна відновити Драмтеатр у Маріуполі та Миколаївську ОДА

Після нашої перемоги доведеться відбудовувати міста і будівлі, які знищили російські окупанти. От приклади того, як можна реконструювати будівлю ОДА у Миколаєві та маріупольський Драмтеатр.

Російські окупанти знищують українські міста, але ми все відбудуємо! Подивіться, які варіанти пропонують архітектори.

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Дизайнер Іван Огієнко запропонував варіант, яким може бути Драмтеатр у Маріуполі після звільнення та відбудови міста. Таке бачення Івана – спосіб привернути увагу світової спільноти до подій у нашому місті.

Студія Loft Buro Олега Волосовського запропонувала три варіанти реконструкції будівлі Миколаївської ОДА, у яку влучила російська ракета. Цю концепцію розробили архітектори Олег Волосовський і Роман Гарбузюк. Вони пропонують зберегти вцілілі стіни та поєднати їх із новою вставкою на місці зруйнованої частини.

Перша концепція у морській тематиці – "Вітрила". Оскільки Миколаїв вважають містом моряків.

"Щит" – наступна ідея пропонує сконструювати накладку.

"Пам'ятка" – ще один варіант на знак пам'яті про ракетний удар як частину історії російсько-української війни. Архітектори пропонують залишити пустою зруйновану частину будівлі, встановивши там фігуру, що нагадуватиме про вторгнення наступним поколінням.

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