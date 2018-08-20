Як може виглядати гнучкий смартфон Samsung

Так може виглядати гнучкий смартфон від Samsung / gsmarena

Попри те, що випуск першого гнучкого смартфона Samsung – справа вже вирішена, ми поки так і не побачили реалістичних зображень цієї моделі.

У мережі здебільшого циркулюють одні й ті ж схематичні зображення з патентних заявок, скріншоти старого жартівливого відео і досить старі рендери.

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Як може виглядати гнучкий смартфон Samsung / gsmarena

Однак днями видання NieuweMobiel спільно з дизайнером Jonas Dähnert вирішили виправити це упущення та намалювали нові рендери, засновані на останніх чутках про новинку. Природно, немає ніякої гарантії, що перший гнучкий смартфон Samsung буде виглядати саме так, проте ймовірність подібності досить велика.

Як може виглядати гнучкий смартфон Samsung / gsmarena

Як може виглядати гнучкий смартфон Samsung / gsmarena

Цікаво, що судячи з нових рендерів, смартфон не буде складатися повністю – в закритому положенні в районі шарніра буде характерне потовщення, а сама форма складеного пристрою буде нагадувати чоловіче портмоне. Очевидно, зроблено це через конструктивні обмеження шарніра та характеристики гнучкої матриці, яку можна згинати, але не "переламувати".

Як може виглядати гнучкий смартфон Samsung / gsmarena

Нагадаємо, що за чутками гнучкий смартфон з кодовим ім'ям Galaxy X або Galaxy F ("foldable") отримає величезний 7,3-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 1440 × 3360 пікселів і співвідношенням сторін 21: 9.

Як може виглядати гнучкий смартфон Samsung / gsmarena

Його анонс повинен відбутися на самому початку 2019 року (швидше за все на CES 2019), а роздрібна вартість складе близько $ 1500 - $ 2000.

Як може виглядати гнучкий смартфон Samsung / gsmarena

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