Експерти перевірили автономність смартфона Samsung Galaxy Note9

Нещодавно представлений флагман Samsung Galaxy Note9 отримав не лише продуктивну начинку, але й об'ємний акумулятор. Фахівці ресурсу Phone Arena протестували топовий смартпед і з'ясували, на що здатна новинка в реальних умовах використання.

Тестування проводилося за допомогою спеціальної програми, що імітує зниження заряду при повсякденному використанні гаджета. Метою дослідження була перевірка затвердження Samsung про те, що акумулятора Note9 вистачить "на весь день". Потім результати тесту порівняли з досягненнями інших популярних смартфонів.

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Очевидно, що акумулятор новинки отримав помітний апгрейд у порівнянні з торішнім Galaxy Note8: різниця в місткості між пристроями склала 20% на користь новинки. В реальних умовах це забезпечило приріст автономності на 14%. В цілому Note9 протримався трохи менше ніж 9 годин, обійшовши iPhone X, OnePlus 6 і LG G7 ThinQ.

За скільки розрядився Samsung Galaxy Note9

Примітно, що "старенький" iPhone 8 Plus протримався на 99 хвилин довше, попри скромні 2675 мАг під "капотом".

Не менш важлива характеристика акумулятора – час його зарядки. На те, щоб відновити повністю розряджений Note9 до 100%, експертам знадобилася 1 година і 49 хвилин. При цьому використовувався оригінальний зарядний пристрій, що поставляється в комплекті зі смартпедом.

За скільки часу зарядився Samsung Galaxy Note9

Найдовше біля розетки провели iPhone 8 Plus і iPhone X (178 і 189 хвилин відповідно) – позначилася відсутність функції швидкої зарядки. Galaxy S9 Plus, Note8 і LG G7 ThinQ зарядилися на кілька хвилин швидше, ніж Note9. Лідером по швидкості поповнення акумулятора виявився OnePlus 6 – свої 100% він набрав всього за 80 хвилин.

На жаль, в результатах тестування експерти не вказали модель процесора флагманського смартпеда. Нагадаємо, що в залежності від регіону постачання апарат може бути оснащений чипсетом Qualcomm Snapdragon 845 з максимальною тактовою частотою 2,8 ГГц або Exynos 9810 на 2,7 ГГц.

Оскільки виміри автономності проводилися за допомогою синтетичного тесту, реальний час роботи зазначених пристроїв може бути різний в графіках.

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