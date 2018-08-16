Xiaomi Pocophone F1 вдалося обійти в бенчмарку топові смартфони

Напередодні офіційного анонсу Xioami Pocophone F1 апарат уже встиг обрости не лише чутками, але й численними витоками характеристик.

Це дало користувачам можливість скласти перші враження про продуктивність майбутнього флагмана компанії, який покажуть 22 серпня.

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Раніше були опубліковані результати тестування смартфона в популярному бенчмарку AnTuTu, а тепер він засвітився на сайті Geekbench, продемонструвавши вражаючі результати.

Під час тестування Pocophone F1 набрав 2467 балів у одноядерному випробуванні, і 9081 бал – у багатоядерному. В результаті смартфону на базі топового процесора Snapdragon 845 з 6 ГБ оперативної пам'яті вдалося обійти іменитих конкурентів: OnePlus 6, Xiaomi Mi 8 і Samsung Galaxy S9 Plus. Однак варто зазначити, що гаджет від Samsung продемонстрував найкращий результат в одноядерному тестуванні.

Xiaomi Pocophone F1 пройшов тестування в GeekBench

За наявною інформацією, Xiaomi Pocophone F1 отримає 5,99-дюймовий дисплей із роздільною здатністю Full HD+, подвійну основну камеру на 20 Мп і акумулятор на 4000 мАг, що зробить його одним із найавтономніших флагманів на ринку.

Анонс новинки запланований в Індії 22 серпня. Передбачувана ціна смартфона складе 430 євро, але на реальна ціна може відрізнятися.

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