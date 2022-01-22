Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Як може виглядати електричний наступник Hyundai Santa Fe: круті рендери

  • 76
Дизайнер Алексіс Понселе показав круті рендери Hyundai Koniq - фото 1
Дизайнер Алексіс Понселе показав круті рендери Hyundai Koniq

Дизайнер Алексіс Понселе працює в центрі майбутнього Volkswagen в німецькому Потсдамі, а у вільний час малює різні концепт-кари. Одна з його останніх робіт – електричний позашляховик Hyundai Koniq.

І нехай така назва більше підійшла б Skoda, зовні автомобіль відповідає "мові дизайну" Ioniq 5, але, зрозуміло, зі своїми особливостями. Наприклад, Понселе вирішив, що було б добре оснастити Koniq двосекційним переднім багажником, а на пороги винести індикатори заряду батареї, пише Behance.

Це цікаво: Rolls-Royce Cullinan отримав люксову версію на честь замерзлих озер

Як може виглядати електричний наступник Hyundai Santa Fe: круті рендери - фото 493268

За задумом Понселе, Hyundai Koniq належить до категорії Heavy Duty CUV, тобто це навіть не кросовер, а радше універсал підвищеної прохідності типу Porsche Taycan Cross Turismo та Alpha Saga Estate. Дизайн машини максимально простий і утилітарний, причому позашляховий імідж підкреслено стандартним набором рішень. Мовиться про розширювачі колісних арок, обвішування із нефарбованого пластику по периметру кузова та шини із ґрунтозачепами.

Як може виглядати електричний наступник Hyundai Santa Fe: круті рендери - фото 493267
Як може виглядати електричний наступник Hyundai Santa Fe: круті рендери - фото 493266

Піксельна оптика споріднює універсал з останніми концептами Hyundai – її можна побачити і на рестомоді Grandeur Concept, і на кросовері Seven. Тому значно більший інтерес викликають камери бокового огляду, двосекційний передній багажник та індикатори заряду батареї на порогах.

Як може виглядати електричний наступник Hyundai Santa Fe: круті рендери - фото 493264
Як може виглядати електричний наступник Hyundai Santa Fe: круті рендери - фото 493265

Якби такий автомобіль пішов у серію, то він міг би ділити силову установку, скажімо, з повнопривідним Ioniq 5 Long Range, тобто отримав би два електромотори з комбінованою віддачею 306 сил (605 Нм) та батарею на 72,6 кіловат-години. Можливо, так міг би виглядати в майбутньому і наступник Hyundai Santa Fe.

Читайте також: Потужність Toyota Land Cruiser 300 перевірили на стенді: відео

пропозиції партнерів
Новини