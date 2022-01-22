Як може виглядати електричний наступник Hyundai Santa Fe: круті рендери

Дизайнер Алексіс Понселе працює в центрі майбутнього Volkswagen в німецькому Потсдамі, а у вільний час малює різні концепт-кари. Одна з його останніх робіт – електричний позашляховик Hyundai Koniq.

І нехай така назва більше підійшла б Skoda, зовні автомобіль відповідає "мові дизайну" Ioniq 5, але, зрозуміло, зі своїми особливостями. Наприклад, Понселе вирішив, що було б добре оснастити Koniq двосекційним переднім багажником, а на пороги винести індикатори заряду батареї, пише Behance.

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За задумом Понселе, Hyundai Koniq належить до категорії Heavy Duty CUV, тобто це навіть не кросовер, а радше універсал підвищеної прохідності типу Porsche Taycan Cross Turismo та Alpha Saga Estate. Дизайн машини максимально простий і утилітарний, причому позашляховий імідж підкреслено стандартним набором рішень. Мовиться про розширювачі колісних арок, обвішування із нефарбованого пластику по периметру кузова та шини із ґрунтозачепами.

Піксельна оптика споріднює універсал з останніми концептами Hyundai – її можна побачити і на рестомоді Grandeur Concept, і на кросовері Seven. Тому значно більший інтерес викликають камери бокового огляду, двосекційний передній багажник та індикатори заряду батареї на порогах.

Якби такий автомобіль пішов у серію, то він міг би ділити силову установку, скажімо, з повнопривідним Ioniq 5 Long Range, тобто отримав би два електромотори з комбінованою віддачею 306 сил (605 Нм) та батарею на 72,6 кіловат-години. Можливо, так міг би виглядати в майбутньому і наступник Hyundai Santa Fe.

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