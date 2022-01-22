Rolls-Royce Cullinan отримав люксову версію на честь замерзлих озер

У кросовера Rolls-Royce з'явилася нова спецсерія. 14 машин Cullinan Frozen Lakes надихнуті зимовими краєвидами Східної Європи.

Спеціально для Rolls-Royce Cullinan Frozen Lakes дизайнерами Bespoke створено дві нові кузовні фарби: це біла з блакитним відливом Blue Crystal over Arctic White і мерехтлива темно-синя Crystal over Midnight Sapphire, пише auto-mania.

Це цікаво: Що трапиться, якщо застрягти у сніговій бурі на Tesla: розповідь водіїв з власного досвіду

Верхній шар обох містить крихітні кристали, а тому, на думку виробника, у кольорах відображена "палітра замерзлих озер, з їх контрастними переходами та відображеннями". Салон доступний у двох кольорах: білому Arctic White або синьому Navy Blue з яскравими бірюзовими акцентами Turchese.

На порогах вигравіювали назву спецверсії, а мотиви тріщин на крижаній корі повторюються на спинках сидінь та стелі. У салоні можна виявити особливе виконання передньої панелі та відкидних столиків, на яких зображені смуги, що майстерно імітують крижані візерунки та тріщини змерзлих озер.

Усі фото Rolls-Royce

І ще: На торги виставили рідкісний Nissan Skyline GT-R: його ціна захмарна