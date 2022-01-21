Потужність Toyota Land Cruiser 300 перевірили на стенді: відео

Фахівці тюнинг-ательє EKanoo Racing з Бахрейну вирішили перевірити потужність Toyota Land Cruiser 300. Позашляховик обладнаний 308-сильним дизельним двигуном. Дивіться на Радіо MAXIMUM, на що він здатний.

Для тестування тюнери встановили японський позашляховик на динамометричний стенд, за допомогою якого зняли показання потужності, крутного моменту, а також динаміку розгону автомобіля. В результаті дослідження експерти визначили, що "трисотий" втрачає на колесах 40 кінських сил.

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На динамометричний стенд фахівці встановили Land Cruiser 300, обладнаний 3,3-літровим дизельним двигуном, віддача якого становить 308 кінських сил та 700 Нм. Разом з агрегатом працюють десятидіапазонна автоматична трансмісія та система повного приводу. Згідно з технічною документацією, позашляховик розганяється до "сотні" за 6,9 секунди. Дослідження показало, що на колеса моделі передається лише 278 кінських сил та 641 Нм.

Попри те, що автомобіль втратив 40 кінських сил, фахівці назвали такий результат позитивним, оскільки зменшення потужності не перевищило десяти відсотків. Що стосується розгону до "сотні", то тут Land Cruiser 300 продемонстрував результат 7,26 секунди. При цьому чверть милі позашляховик пройшов за 15,37 секунди, а швидкість на фініші склала 142,9 кілометра на годину.

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