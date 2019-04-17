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Королівський пілот звільнився через примхи Меган Маркл
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Особистий пілот герцогів Сассекських звільнився через те, що його використовували як цілодобову службу доставки їжі.
Про звільнення стало відомо, коли британська королівська сім'я оголосила про пошук нового пілота вертольота. За словами джерел, професіонали не можуть працювати з Меган Маркл через її постійні і обурливі вимоги. Уточняється, що до пілота ставилися як до скромного водія, а не як до висококваліфікованої фахівця. Зокрема, принц Гаррі постійно наказував йому сходити за "дивними" закусками для його дружини.
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Відомо, що успішному кандидату потрібно буде управляти вертольотом Sikorsky S-76 на базі Королівських ВПС в місті Одіхем в Гемпширі. Зарплата пілота складе 105 тисяч доларів. У його обов'язки входитиме планування і здійснення польотів, а також виконання королівських завдань та інших адміністративних обов'язків. Переваги для кандидата на посаду – ініціативність, згода на польоти по країні і відрядження з ночівлею.
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