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Як мотивувати себе: 6 дієвих порад
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Люди не можуть працювати постійно в одному режимі, не втрачаючи сил та бажання рухатись вперед. Тому в моменти, коли опускаються руки та зникає жага щось робити, варто вміти себе підбадьорити. Ділимось порадами, як повернути собі мотивацію.
У кожного трапляються моменти, коли зовсім не хочеться нічого робити. І це може стосуватись не лише рутинних домашніх, а й робочих завдань. Але й з цим можна боротися завдяки порадам від експертів з Психологічної підтримки.
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Як ефективно себе мотивувати:
1. Згадайте про свої сильні сторони та якості. Часто через сумніви у собі й виникає небажання робити щось. Тож нагадуйте собі про те, що у вас вдається, хваліть себе та дійте.
2. Робіть те, що приносить радість. Коли рівень мотивації бажає кращого, то будь-яка складна чи значна робота здається непіднімною. Тому спершу варто зробити щось, що приносить задоволення. Це буде своєрідна розминка для когнітивних процесів. А ще покращиться настрій.
3. Святкуйте навіть маленькі перемоги. Потрібно вміти створювати позитивні навички. Це не означає, що щодня вам доведеться купувати торт. Інколи достатньо звернути увагу на те, що відбулось щось хороше та приємне.
4. Зосередьтеся на розв'язанні проблеми. Подумайте варіанти, як знешкодити перемогу, а не обдумуйте саму проблему.
5. Стежте за своїм здоров'ям. Погане самопочуття погіршує рівень продуктивності та справді відриває від справ. Хорошим варіантом є регулярна фізична активність та прогулянки на свіжому повітрі.
6. Робіть те, що любите та чим можна заробляти. Успіх дорівнює досвіду та пристрасті до справи. Але й заробіток є далеко не останнім пунктом. Якщо ви довго щось робите задарма, то можете швидко вигоріти.
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