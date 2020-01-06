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Як морські леви катер викрали: кумедні кадри

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Як морські леви катер викрали: кумедні кадри - фото 1

У затоці біля американського міста Олімпія в штаті Вашингтон морські леви піднялися на морський катер, який вирушив у вільне плавання разом з тваринами на борту. Курйозний інцидент вдалося зняти на відео.

Морські тварини, чия вага може досягати 1000 кілограмів, зручно влаштувалися на катері під час своєї водної прогулянки. Відео зняв ексфутболіст Джошуа Філліпс. На кадрах видно, що човен для морських левів явно замаленький.

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За словами очевидців, до парочки хотів долучитися й третій морський лев, але ті його прогнали. Також повідомляється, що, врешті-решт, після морської прогулянки "мандрівники" втопили свій засіб пересування. "Вони потім таки потопили цей човен. Мій друг в Олімпії бачив його", – написав один із коментаторів в соцмережі.

Як морські леви катер викрали: кумедні кадри - фото 378426
Як морські леви катер викрали: кумедні кадри - фото 378427

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Джерело: boredpanda
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