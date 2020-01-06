Голодні домашні улюбленці, які не дають спокійно поїсти: епічні фото

Власники домашніх тваринок добре знають, що жодна трапеза не обходиться без сумного погляду пухнастика. Навіть, якщо кота чи собаку вже погодували. Зібрали епічні фото улюбленців у цей незручний момент.

Всіх котів та собак поєднує не лише любов робити дивні речі, а й уважно стежити за прийомом їжі своїх господарів. Попри те, що їхні миски можуть бути наповнені смаколиками, будь-яка людська їжа викликає у них непідробний захват. Тому часто сніданок, обід чи вечеря перетворюється у моральну боротьбу, адже за нею стежить пара дуже милих очей.

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