В Австралії сорока навчилась імітувати пожежну сирену: відеофакт

У регіоні продовжують лютувати масштабні лісові пожежі, які виникли на тлі найбільшої за 10 років посухи. Мабуть, саме це й стало причиною того, що сорока навчилась імітувати пожежну сирену.

У південно-східній частині Австралії знайшли сороку, яка імітує звуки аварійних сирен. І робить вона це дуже і дуже правдоподібно.

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Сьогодні я зустрів сороку в Південному Уельсі, яка навчилася підспівувати рятувальникам і відтворювати звуки їхніх машин, – написав австралієць Грегорі Ендрюс у Facebook.

Австралійська сорока, охороняється законом на всій території штату, має одну з найскладніших пісень серед птахів. Вона може імітувати пісні понад 35 видів птахів, і навіть звуки інших видів, у тому числі собак, коней і людей.

Зазначимо, що в Новому Південному Уельсі через пожежі оголошено надзвичайний стан. Пожежі в Австралії завдали величезної шкоди дикій природі: в одному тільки Південному Уельсі згоріло понад 3,6 мільйона гектарів лісу.

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