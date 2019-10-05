Як модно носити шарф цієї осені

Запорука стильного образу полягає в правильно підібраних аксесуарах. Якщо в літній сезон підібрати їх не так вже й важко, то в осінньо-зимовий період багатьом складно підібрати аксесуар під об'ємні і теплі речі.

Шарф допоможе доповнити ваш образ цієї осені! Це універсальний елемент одягу, який не тільки буде зігрівати вас в холодні осінні дні, а й буде стильно підкреслювати наряд.

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Тоненький шарф з принтом "в клітинку" ніколи не буде зайвим в образі. Він чудово створює контрастність і перетворює навіть нудний повсякденний наряд на більш стильний і цікавий.

"Оверсайз" як ураган увірвався у світ моди і зовсім не планує поступатися. Такий стиль одягу торкнувся навіть шарфів, перетворюючи їх на м'які і теплі "покривала", які виглядають оригінально в поєднанні з дублянкою або навіть зі светром.

Ще одне цікаве поєднання в одязі: піджак і об'ємний шарф. Виглядає образ дуже незвично, але завдяки монохромній кольоровій гамі речей і принту шарфа "в клітку", виглядає все гармонійно і стильно.

Якщо вже утеплятися восени, то утеплятися якісно. В'язаний светр + м'який, об'ємний шарф, ось і тепле поєднання для прохолодних сезонів.

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