Леся Нікітюк звела з розуму мережу зухвалим образом у панчохах

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує подорожувати і заводити своїх шанувальників неймовірною фігурою в ефектних образах. На цей раз теледіва приміряла наряд, який підкреслив її стрункі ніжки.

Так, Леся Нікітюк влаштувала собі невеличку подорож до столиці Франції. Красуня також і не упускає моменту, щоб не похизуватися новим пікантним образом, яким підкоряє Париж.

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Зірка телеекранів постала перед своїми підписниками в Instagram у доволі зухвалому образі. Вийшла Леся прогулятися вуличками Парижу у сміливій короткій чорній сукні, яка ледь прикрила її стегна та чорних колготках у горошок. Але найбільше фанатів звернули увагу на стрункі довгі ніжки, які, на думку шанувальників, просто нескінченні

"Леді Ле в Парижі", – коротко підписала фото Нікітюк.

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