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Як місяць відмови від алкоголю вплине на ваше здоров'я

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Алкоголь не потрібен, щоб розважатися, відпочивати і спілкуватися - фото 1
Алкоголь не потрібен, щоб розважатися, відпочивати і спілкуватися / TUT.by

Тридцять днів без алкоголю дозволять повернути контроль над вживанням спиртного, схуднути і поліпшити стан шкіри.

У дослідженні вчених взяли участь понад 800 людей, які в січні 2018 року погодилися утримуватися від вживання алкоголю.

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За словами автора дослідження, місяць без алкоголю допомагає людям пити менше в довгостроковій перспективі. Як виявилося, наслідки сухого березня були помітні навіть у серпні. Середня кількість споживаного спиртного за місяць була нижчою, ніж до початку експерименту, а частота вживання алкоголю знизилася з 3,4 до 2,1 випадки на місяць.

Серед інших переваг – економія грошей (про це повідомили 88% добровольців). Поліпшення сну і загального стану помітили 70% учасників, і 58% розлучилися із зайвими кілограмами. Також добровольці відзначили поліпшення стану шкіри, збільшення концентрації уваги і приплив життєвих сил. Більш того, відмова від спиртного дозволила учасникам усвідомити, що алкоголь не потрібен, щоб розважатися, відпочивати і спілкуватися.

Як місяць відмови від алкоголю вплине на ваше здоров'я - фото 300469
Як місяць відмови від алкоголю вплине на ваше здоров'я

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Джерело: eurekalert
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