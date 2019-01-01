Продукти, які небезпечно поєднувати з алкоголем

Щоб вечірка не перетворилася на неприємність, слід знати, які продукти несумісні з алкоголем.

Енергетик. Енергетики містять речовини, які підвищують артеріальний тиск, а також викликають спазми судин головного мозку. Якщо ці напої змішати з алкоголем, то така суміш може порушити роботу нирок, а також спричинити судоми і розвиток серцевої аритмії.

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Маринади. Комбінація маринованих овочів і алкоголю може негативно відбитися на печінці та нирках. Адже для їх приготування використовують оцет. Якщо вам хочеться закусити алкоголь чимось кислим, то краще віддати перевагу солоному огірку або квашеній капусті.

Солодощі. Шоколад в поєднанні з алкоголем навантажує підшлункову залозу, від чого ви відчуєте біль в животі і спазми.

Жирне м'ясо. Під час вживання алкоголю краще відмовтеся від смаженого м'яса. Замініть його печеним або відвареним. А ще краще: рибою.

Продукти, які небезпечно поєднувати з алкоголем

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