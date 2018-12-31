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Науковці назвали напій, який допоможе побороти похмілля
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У нас для вас є життєво необхідна порада. Згідно з даними китайських вчених з Університету Сунь Ятсена в Гуанчжоу, газована вода з лимонним смаком – відмінний засіб, який допомагає в боротьбі з похміллям.
Її вживання прискорює процеси засвоєння, розщеплення та виведення алкоголю з організму, стверджують китайські дослідники.
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Газована вода з лимонним смаком була обрана вченими, коли вони тестували напої, намагаючись встановить їх антипохмільні здатності. За словами медиків, щоб полегшити симптоми похмілля, що свідчать про токсикози алкоголем, необхідно в першу чергу зменшити концентрацію ацетальдегіду в організмі. Газована вода на кшталт Sprite активізує для свого засвоєння фермент, який якраз знижує рівень ацетальдегіду.
Учені стверджують, що похмілля виникає не настільки через вживання алкоголю, наскільки через сповільнення процесу засвоєння алкоголю організмом. Лимонна газована містить у своєму складі компоненти, які прискорюють реакції організму по переробці спиртного.
За словами лікарів, дієвим засобом в боротьбі з похміллям є мінеральна газована вода. Бульбашки вуглекислого газу, що містяться у такій газованій воді, збільшують поверхню всмоктування рідини, завдяки чому вона швидше надходить у кров. При цьому поліпшується кровотік, стимулюється жовчовиділення і перистальтика кишківника, активуються процеси очищення організму від токсинів. Отже, швидше виникає поліпшення самопочуття.
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