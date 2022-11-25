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Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME

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Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME - фото 1

Авторитетний журнал TIME опублікував ТОП 100 фотографій, які показують, як минув цей рік і яким "іншим" він був. Цікаво, що у цій фотодобірці представлено багато фото про Україну. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Ці 100 знакових зображень 2022 року ретельно обрала команда фоторедакторів TIME, яка складалася з восьми осіб. Ці знимки мають на меті показати, що цей рік справді був іншим.

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Переглянути всі фото можна за ЦИМ посиланням.

Цього разу все по-іншому. Це був настрій, який вирував у фоновому режимі, а іноді й досить голосно, протягом 2022 року. Це було сказано, коли молоді люди почали повставати на вулицях Ірану на підтримку прав жінок, коли в Україну вкотилися перші російські танки, коли мільйони людей з'явилися, щоб проголосувати, щоб направити країну в новому напрямку. Не кожна фотографія демонструє глибокі зміни: зображення з Вестмінстерської виставки собак, яка зараз проходить у 146-й рік, часто включаються до цього щорічного списку. Але багато хто знімає знайому сцену, яка також не схожа ні на що раніше. Ще одне фото з класу Верховного суду, але цього разу з першою чорношкірою жінкою-суддею. Перше сходження монарха в сучасну епоху. Іноді фото показує не зміни, а їх необхідність, нагадування про те, що статус-кво не може тривати. Молодий хлопець біля місця стрілянини в школі, під час якої загинула 21 людина. Цього разу все по-іншому. Це має бути. Іноді один і той самий образ, який вселяє надію в одних, викликає в інших розпач. Але на мить, коли команда NASA опублікувала перше зображення космічного телескопа Джеймса Вебба, і Всесвіт відкрився у небачений раніше спосіб, світ об'єднався в диві. Ті самі зірки, які витали над нею протягом мільярдів років, тільки цього разу інші", – прокоментувала експертка та фотографиня Кетрін Померанц.

Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME - фото 516251

Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME - фото 516252

Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME - фото 516253

Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME - фото 516254

Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME - фото 516255

Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME - фото 516256

Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME - фото 516257

Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME - фото 516258

Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME - фото 516259

Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME - фото 516260

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