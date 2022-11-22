Ось скільки українців втратили роботу через війну

Через повномасштабне вторгнення росії на територію Україну, сотні підприємств зруйновані. Через пошкодження чимало українців втратили роботу. Читайте далі та дізнайтеся, яку саме кількість робітників довелося звільнити!

Відомо, що як мінімум 5 мільйонів українців втратили роботу через війну. Про це повідомила Тетяна Бережна, заступниця Міністра економіки України, під час Польсько-Українського економічного форуму.

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Експертка зазначає, що на тих територіях, де тривають бойові дії, було 10 мільйонів працівників.

Війна руйнує ринок праці України. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників", – прокоментувала Тетяна Бережна.

Також відомо, що через бойові дії, які розв'язала росія на території України, близько 7 мільйонів людей були вимушені виїхати за кордон. За словами Тетяни Бережної, тільки у сусідній Польщі перебувають 1,5 мільйона українців.

Ми розуміємо, що на шляху відновлення України, повернення наших людей перед нами стоять великі виклики та завдання. І сподіваємось, що міжнародні партнери підтримають нас в цьому, зокрема, й наш добрий друг Польща, в якій майже 1,5 млн українців нині перебувають за програмою тимчасового захисту. Ми прагнемо повернути додому всіх наших громадян, що були змушені виїхати через війну", – наголосила заступниця Міністра економіки України.

Наразі низка урядових програм, доступне кредитування для бізнесу, релокація підприємств з небезпечних територій у відносно безпечні, грантова підтримка розвитку підприємництва ЄРобота, залучення безробітних до суспільно корисних робіт в рамках проєкту "Армія відновлення" та програми допомоги з часткового безробіття – це важливі заходи, які скеровані на створення нових робочих місць. У такий спосіб уряд намагається повернути робітників додому.

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