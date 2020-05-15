Як метро Києва готують до відкриття: відео

Під час карантину в метро Києва проводять технічні та протиепідемічні роботи, станції готують до відкриття.

Про це на брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, відновлення роботи метро відбудеться, як тільки це дозволить уряд. "Поки метрополітен не перевозив пасажирів, в ньому тривали всі необхідні роботи з утримання інфраструктури: заміна рейок, шпал, ремонт ескалаторів, вагонів, оновлення вентиляційного обладнання та інші", – сказав Кличко.

Кличко запевнив, що в метро регулярно дезінфікують платформи, поїзди, вестибюлі і каси. Також біля кас зробили розмітку, щоб не було скупчень людей.

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