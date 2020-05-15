На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як метро Києва готують до відкриття: відео
-
- 4
Під час карантину в метро Києва проводять технічні та протиепідемічні роботи, станції готують до відкриття.
Про це на брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко.
І ще: Кличко просить відкрити метро в Києві: ймовірна дата, коли запустять підземку
За його словами, відновлення роботи метро відбудеться, як тільки це дозволить уряд. "Поки метрополітен не перевозив пасажирів, в ньому тривали всі необхідні роботи з утримання інфраструктури: заміна рейок, шпал, ремонт ескалаторів, вагонів, оновлення вентиляційного обладнання та інші", – сказав Кличко.
Кличко запевнив, що в метро регулярно дезінфікують платформи, поїзди, вестибюлі і каси. Також біля кас зробили розмітку, щоб не було скупчень людей.
Читайте також: Київський ресторан увійшов у ТОП-50 піцерій Європи
-
18:43Наскільки HUAWEI залежить від США: оцінка експертів
-
18:31Учені розповіли, чому жінкам особливо корисно пити каву
-
18:22Як метро Києва готують до відкриття: відео
-
18:10Гороскоп на 16 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Скільки коштує болід Формули 1: думка експертів
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:41Компактний Suzuki Jimny перетворили на автомобіль-амфібію
-
17:25Медики розповіли про користь арахісового масла
-
17:12Щодня так роблять: мексиканці спіймали тигра, який спокійно розгулював вулицями міста
-
16:54Вагітна Кеті Перрі роздяглася у новому кліпі
-
16:42Xiaomi випустила розумний очищувач повітря з функцією обігрівача
-
16:39Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото
-
16:24Світоліна потрапила до Зали слави тенісу
-
16:13Дизайнери створили одяг для безхатченків: його захочете й ви
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:54Все пробачати: Dan Balan та Оксана Муха випустили кліп, який розчулює до сліз
-
15:42Мері-Кейт Олсен розлучається з братом експрезидента Франції
-
15:25Яким буде літо 2020 року
-
15:1213-річна донька відомого гонщика влаштувала шалений дрифт: ефектне відео
-
14:52Колишня наречена Козловського показала, з ким проводить карантин
-
14:41Черговий злив: блогер виклав огляд на неанонсований Google Pixel 4a
-
14:20Чому у містах так багато чайок
-
14:12Ресторан у США посадить за столики манекени, щоб допомогти гостям дотримуватися дистанції
-
14:00Відео дня: як Руслана 16 років тому виграла Євробачення із Дикими танцями
-
13:50Подивіться на товари у ТЦ після двох місяців карантину
-
16:39Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото
-
14:00Відео дня: як Руслана 16 років тому виграла Євробачення із Дикими танцями
-
12:375 книжок про незвичайні пригоди, сюжет яких не відпустить до останньої сторінки
-
11:15Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
09:21Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня
-
07:16Погода в Україні 15 травня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 травня
-
21:2410 вагомих причин займатися сексом щодня
-
18:10Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
-
15:00Святослав Вакарчук святкує 45! Отримай пораду з пісні ювіляра
-
12:32Як Джамала 4 роки тому виграла Євробачення: відео дня, що вражає до мурах
-
10:53Другий етап послаблення карантину: що відкриють в Україні з 22 травня
-
09:32Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 14 травня
-
07:14Погода в Україні 14 травня: від холоду і дощів до спеки
- 13 травня
-
21:26Справжні секс-бомби: жінки цих трьох знаків Зодіаку обожнюють секс
-
18:34Критики проти глядачів: ТОП 5 фільмів, які отримали найбільш суперечливі оцінки
-
15:41Прогулянки вулицями та посиденьки на терасах: уряд зняв обмеження у 2 людини
-
14:17Грицай прокоментував відповідь Усика: Вирішуй – Олександр ти чи Алєксандр
-
12:15Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху
-
10:35Киця: DZIDZIO та Оля Цибульська випустили новий спільний кліп
-
09:17Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 13 травня
-
07:0060 пісень, які врятували мені життя: плейлист музики від Боно з U2
- 12 травня
-
21:32Коли є лише 5 хвилин: 7 порад, які зроблять швидкий секс крутішим
-
18:34Не лише Шерлок: 15 найкращих британських серіалів за версією Esquire
-
15:11Стоп культурний карантин: 12 травня в Україні відбудеться масштабна акція
-
12:05Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника