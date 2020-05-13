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Кличко просить відкрити метро в Києві: ймовірна дата, коли запустять підземку

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Метро в Києві - фото 1
Метро в Києві / gettyimages

Міський голова Києва Віталій Кличко опублікував звернення до Кабінету міністрів з проханням відновити роботу метрополітену у столиці. Дізнайтесь, з якої дати мер просить відкрити підземку.

У своєму зверненні до Кабміну Віталій Кличко просить дозволу відновити роботу метро в Києві після 22 травня, а точніше – з 25 травня (бо 22-е – це п'ятниця, а потім два вихідних). Нагадаємо, наразі карантин продовжений саме до цієї дати.

Столична влада не хотіла закривати метро і тримала його роботу до останнього – поки уряд не ухвалив рішення про призупинення роботи метрополітену в кількох містах. Але сьогодні, коли все більше людей повертаються до роботи, в місті відбувається колапс. І ми будемо наполягати на відновленні роботи метро, – заявив мер.

За словами Кличка, ідея спецперепусток для проїзду в метрополітені – абсолютно утопічна. Це утворить ще більші натовпи, тому, на думку мера, метро має запрацювати в звичайному режимі. Столична влада сподівається, що відкриття підземки дозволить перерозподілити потік пасажирів і нормалізувати роботу громадського транспорту, адже із послабленням карантину Київ скували затори.

Тут настає і ваша відповідальність – за дотримання дистанції, обов'язкову наявність маски, рукавичок, дотримання елементарних правил. І проїзд у транспорті тільки на роботу, в справах, за нагальної потреби, – звернувся Віталій Кличко до жителів та гостей Києва.

Кличко просить відкрити метро в Києві: ймовірна дата, коли запустять підземку - фото 403777

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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