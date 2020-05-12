Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Київський ресторан увійшов у ТОП-50 піцерій Європи

  • 72
Positano (Київ) - фото 1
Positano (Київ) / bigseventravel

Відомий туристичний портал опублікував новий рейтинг Best Pizzas in Europe 2020. Київський ресторан Positano став єдиним українським рестораном, який увійшов до переліку найкращих піцерій.

Експерти Big 7 Travel оцінювали меню, атмосферу і сервіс, презентацію, місце розташування і доступність, онлайн-присутність, відгуки критиків і гостей, а також думку і досвід редакції.

І ще: Бабуся, яка зберігає сіль з 1965 року, вразила Reddit (фото)

Київський ресторан увійшов у ТОП-50 піцерій Європи - фото 403518

"Мрієте про скелі узбережжя Амальфі і про всю фантастичну їжу, яку можна зустріти там? Якщо ви перебуваєте в Києві, поїздка в місцевий ресторан Positano буде настільки ж гарною, як і справжня подорож. Італійські власники гарантують, що вони приправлять кожне блюдо шматочком домашнього смаку", – пишуть автори рейтингу про київський заклад.

Ресторан Positano посів 23 сходинку.

Positano відкрився у 2016 році і розташований на Лівому березі за адресою: ТЦ Silver Breeze, пр. Павла Тичини, 1В. Зараз, під час карантину, заклад працює в режимі доставки, також уже є літня тераса з дотриманням всіх санітарних норм. Меню ресторану основане на неаполітанській кухні. Піцу готують в дров'яній печі Stefano Ferrara.

Київський ресторан увійшов у ТОП-50 піцерій Європи - фото 403516
Київський ресторан увійшов у ТОП-50 піцерій Європи - фото 403519
Київський ресторан увійшов у ТОП-50 піцерій Європи - фото 403517
Київський ресторан увійшов у ТОП-50 піцерій Європи - фото 403520

Читайте також: Французів закликали їсти якомога більше сиру, і ось чому

Джерело: bigseventravel
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 10 травня, 18:50
  • 4339
Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
  • 07 травня, 18:21
  • 817
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 14:19
  • 322
Загрузка...
Новини