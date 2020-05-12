Київський ресторан увійшов у ТОП-50 піцерій Європи

Відомий туристичний портал опублікував новий рейтинг Best Pizzas in Europe 2020. Київський ресторан Positano став єдиним українським рестораном, який увійшов до переліку найкращих піцерій.

Експерти Big 7 Travel оцінювали меню, атмосферу і сервіс, презентацію, місце розташування і доступність, онлайн-присутність, відгуки критиків і гостей, а також думку і досвід редакції.

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"Мрієте про скелі узбережжя Амальфі і про всю фантастичну їжу, яку можна зустріти там? Якщо ви перебуваєте в Києві, поїздка в місцевий ресторан Positano буде настільки ж гарною, як і справжня подорож. Італійські власники гарантують, що вони приправлять кожне блюдо шматочком домашнього смаку", – пишуть автори рейтингу про київський заклад.

Ресторан Positano посів 23 сходинку.

Positano відкрився у 2016 році і розташований на Лівому березі за адресою: ТЦ Silver Breeze, пр. Павла Тичини, 1В. Зараз, під час карантину, заклад працює в режимі доставки, також уже є літня тераса з дотриманням всіх санітарних норм. Меню ресторану основане на неаполітанській кухні. Піцу готують в дров'яній печі Stefano Ferrara.

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