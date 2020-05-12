На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Київський ресторан увійшов у ТОП-50 піцерій Європи
-
- 72
Відомий туристичний портал опублікував новий рейтинг Best Pizzas in Europe 2020. Київський ресторан Positano став єдиним українським рестораном, який увійшов до переліку найкращих піцерій.
Експерти Big 7 Travel оцінювали меню, атмосферу і сервіс, презентацію, місце розташування і доступність, онлайн-присутність, відгуки критиків і гостей, а також думку і досвід редакції.
І ще: Бабуся, яка зберігає сіль з 1965 року, вразила Reddit (фото)
"Мрієте про скелі узбережжя Амальфі і про всю фантастичну їжу, яку можна зустріти там? Якщо ви перебуваєте в Києві, поїздка в місцевий ресторан Positano буде настільки ж гарною, як і справжня подорож. Італійські власники гарантують, що вони приправлять кожне блюдо шматочком домашнього смаку", – пишуть автори рейтингу про київський заклад.
Ресторан Positano посів 23 сходинку.
Positano відкрився у 2016 році і розташований на Лівому березі за адресою: ТЦ Silver Breeze, пр. Павла Тичини, 1В. Зараз, під час карантину, заклад працює в режимі доставки, також уже є літня тераса з дотриманням всіх санітарних норм. Меню ресторану основане на неаполітанській кухні. Піцу готують в дров'яній печі Stefano Ferrara.
Читайте також: Французів закликали їсти якомога більше сиру, і ось чому
-
18:01Фотограф зробив археологічне відкриття, не виходячи з дому: фотофакт
-
17:50Названий найкращий фотограф природи 2020 року: неймовірні роботи
-
17:42Схожа на татуся? Донька Джуда Лоу знялась у рекламному кампейні
-
17:22Напівгола дружина нападника Динамо розбурхала мережу
-
17:13У мережі показали рендери смартфона LG Wing з незвичайним екраном
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:53Названі цілющі властивості мигдалю
-
16:42Медики розповіли, як та скільки потрібно провітрювати квартиру
-
16:21Зірка Жіночого кварталу показала першу прогулянку з сином
-
16:11Визначні пам'ятки Копенгагена перетворили на дитячі садки
-
15:5420 років на ринку: Toyota представила ювілейний Prius
-
15:47Київський ресторан увійшов у ТОП-50 піцерій Європи
-
15:22Європу засипало снігом: епічні фото
-
15:11Стоп культурний карантин: 12 травня в Україні відбудеться масштабна акція
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:52Сексуальна Rihanna знялася в рекламі білизни: фото 18+
-
14:41Аналітики назвали найпопулярніші додатки та ігри для Android і iOS
-
14:30Ірина Білик вразила мережу кардинальною зміною іміджу: ефектне фото
-
14:15Фітоняшка показала сідниці в гарячому відео (18+)
-
13:57Чорнобильська зона оживає після масштабної пожежі: промовисті фото
-
13:44Особиста асистентка арабської принцеси шокувала історією про свою роботу
-
13:35Три продукти, які швидко покращать настрій
-
13:25Іспанія ввела примусовий карантин для туристів
-
13:12Київ послабив карантин з 12 травня: що відкрили на першому етапі
-
12:57Відео Ілона Маска з новонародженим сином підкорило мережу
-
15:11Стоп культурний карантин: 12 травня в Україні відбудеться масштабна акція
-
12:05Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника
-
09:31Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 12 травня
-
07:15Погода в Україні 12 травня: точний прогноз по містах
- 11 травня
-
21:24Названа одна з головних складових щасливих стосунків
-
18:53Український борець викликав Усика на бій: Ти що, Кадиров?
-
16:51Похолодання в Україні: синоптик попередила про дощі і мокрий сніг
-
14:19Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:00Що робити, якщо вкусив кліщ: як витягнути його в домашніх умовах
-
10:00Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 11 травня
-
07:15Погода в Україні 11 травня: майже літо і локальні дощі
- 10 травня
-
21:55У новому пікантному челенджі дівчата оголюють груди: гарячі фото (18+)
-
18:50Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
15:17ТОП-3 фільми про матусь, які варто побачити
-
12:53Найкраща нова музика тижня: плейлист популярних пісень травня
-
09:29Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 10 травня
-
08:54Медики назвали ідеальний продукт, яким слід снідати щодня
- 09 травня
-
21:23DZIDZIO твій чоловік? Оля Цибульська заінтригувала мережу провокативним фото зі співаком
-
19:23Зірки Голлівуду розповіли про свої найпровальніші ролі: ви будете вражені
-
15:44Коли карантин не в радість: як підвищити продуктивність, працюючи з дому
-
12:41ТОП найбільш продаваних смартфонів 2020 року
-
10:00День перемоги: українські фільми, які розкривають правду про Другу світову війну
-
09:33Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 9 травня
-
08:13Топ-5 продуктів, які позитивно впливають на здоров'я зубів
- 08 травня
-
21:324 факти про клітор, які має знати кожен чоловік