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Як мені бути: Злата Огнєвіч присвятила пісню жінкам, які втратили своїх чоловіків на війні
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Українська співачка Злата Огнєвіч представила музичну прем'єру – пісню-сповідь, пісню-молитву української жінки. Дивіться драматичний кліп "Як мені бути"!
Чуттєве виконання, що бере за душу – Злата Огнєвіч заспівала для жінок, в яких війна забрала найрідніших: чоловіків, братів, синів, батьків. У новій пісні-сповіді "Як мені бути" та драматичному кліпі на неї співачка передала увесь біль втрати, який сьогодні несправедливо вимушені переживати українки.
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На написання пісні Злату Огнєвіч надихнуло щемливе відео, в якому Президент нагороджував українських героїв посмертно. Нагороди вручалися дружинам, донькам та матерям покійних.
Я дивилась це відео і в грудях все стискалося так, що я відчувала той біль фізично. В очах кожної жінки був нестерпний розпач, сльози, прийняття, безвихідь. Неможливо уявити відчуття наших жінок і пережите ними, вони не менші героїні, ніж їх відважні чоловіки, подвиг яких ми будемо пам'ятати довіку. Усі мужні янголи назавжди залишаються в наших серцях. Я дуже хочу, щоб мої слухачі відчули усі емоції, які я вклала в пісню і відео "Як мені бути", там частина моєї душі", – поділилась Злата Огнєвіч.
Пісня була створена у співавторстві з українським саунд-продюсером MORPHOM всього за декілька зустрічей, записана на одному диханні й зі сльозами на очах. Співачка поїхала на запис до продюсера в інше місто прямо в той момент, коли написала перші рядки пісні:
Я просто приїхала на вокзал, навіть не розуміючи чи є у продажу квитки, та мені пощастило – в касі залишилося два останніх. До відправлення потягу було 20 хвилин, я взяла квиток і зразу поїхала. Розуміла, що це треба зробити тут і зараз. Для мене було важливо пережиті емоції зразу перекласти на музику, записати не так слова, як відчуття, що були всередині. Разом з MORPHOM всього за один день ми дописали пісню, яка переповнена болем та слізьми. Під час запису я дізналась, що у моєї подруги загинув коханий на війні, і це мене розірвало", – розповіла співачка.
Артистка додала, що найбільше хоче, щоб українські жінки трималися і були сильними, і що зовсім скоро буде перемога.
Слухати пісню ЗЛАТА ОГНЕВИЧ – Як мені бути:
Cингл "Як мені бути" екранізували в Києві в перші дні зими, під керівництвом режисера Олександра Багазій.
Потяг, що від'їжджає, який проноситься в кадрі прямо біля Злати Огнєвіч символізує втрачені надії та спогади, що назавжди відправились в минуле.
Слова пісні ЗЛАТА ОГНЕВИЧ – Як мені бути:
Ну Як мені бути, як мені бути, як?
Не можу забути, тебе забути я.
Із Янголами тепер як одна сім'я,
Ти там, а я тут,
На повторі твоє ім'я.
I.
Пишу листи, звертаюся до Бога,
Щоби з'єднав він наші дороги,
І уночі на серці тривога,
Не можу спати- дивлюся у підлогу.
Жити потрохи, їздити до мами,
Видохи-вдохи поміж словами
Прикладом бути друзям зі школи
Тебе- забути…. Ніколи…
Приспів:
Ну Як мені бути, як мені бути, як?
Не можу забути, тебе забути я.
Із Янголами тепер як одна сім'я,
Ти там, а я тут,
На повторі твоє ім'я.
II. Чує вітер голос у полі, та нехай він пробачить.
Я гукаю аж до болю, поки нас ніхто не бачить!
Час лікує та аби спогади охололи
Ти сказав би: "розлюби"
Я сказала би: "ніколи"
Приспів:
Ну Як мені бути, як мені бути, як?
Не можу забути, тебе забути я.
Із Янголами тепер як одна сім'я,
Ти там, а я тут,
На повторі твоє ім'я.
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