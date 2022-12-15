Як мені бути: Злата Огнєвіч присвятила пісню жінкам, які втратили своїх чоловіків на війні

Українська співачка Злата Огнєвіч представила музичну прем'єру – пісню-сповідь, пісню-молитву української жінки. Дивіться драматичний кліп "Як мені бути"!

Чуттєве виконання, що бере за душу – Злата Огнєвіч заспівала для жінок, в яких війна забрала найрідніших: чоловіків, братів, синів, батьків. У новій пісні-сповіді "Як мені бути" та драматичному кліпі на неї співачка передала увесь біль втрати, який сьогодні несправедливо вимушені переживати українки.

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На написання пісні Злату Огнєвіч надихнуло щемливе відео, в якому Президент нагороджував українських героїв посмертно. Нагороди вручалися дружинам, донькам та матерям покійних.

Я дивилась це відео і в грудях все стискалося так, що я відчувала той біль фізично. В очах кожної жінки був нестерпний розпач, сльози, прийняття, безвихідь. Неможливо уявити відчуття наших жінок і пережите ними, вони не менші героїні, ніж їх відважні чоловіки, подвиг яких ми будемо пам'ятати довіку. Усі мужні янголи назавжди залишаються в наших серцях. Я дуже хочу, щоб мої слухачі відчули усі емоції, які я вклала в пісню і відео "Як мені бути", там частина моєї душі", – поділилась Злата Огнєвіч.

Пісня була створена у співавторстві з українським саунд-продюсером MORPHOM всього за декілька зустрічей, записана на одному диханні й зі сльозами на очах. Співачка поїхала на запис до продюсера в інше місто прямо в той момент, коли написала перші рядки пісні:

Я просто приїхала на вокзал, навіть не розуміючи чи є у продажу квитки, та мені пощастило – в касі залишилося два останніх. До відправлення потягу було 20 хвилин, я взяла квиток і зразу поїхала. Розуміла, що це треба зробити тут і зараз. Для мене було важливо пережиті емоції зразу перекласти на музику, записати не так слова, як відчуття, що були всередині. Разом з MORPHOM всього за один день ми дописали пісню, яка переповнена болем та слізьми. Під час запису я дізналась, що у моєї подруги загинув коханий на війні, і це мене розірвало", – розповіла співачка.

Артистка додала, що найбільше хоче, щоб українські жінки трималися і були сильними, і що зовсім скоро буде перемога.

Слухати пісню ЗЛАТА ОГНЕВИЧ – Як мені бути:

Cингл "Як мені бути" екранізували в Києві в перші дні зими, під керівництвом режисера Олександра Багазій.

Потяг, що від'їжджає, який проноситься в кадрі прямо біля Злати Огнєвіч символізує втрачені надії та спогади, що назавжди відправились в минуле.

Слова пісні ЗЛАТА ОГНЕВИЧ – Як мені бути:

Ну Як мені бути, як мені бути, як?

Не можу забути, тебе забути я.

Із Янголами тепер як одна сім'я,

Ти там, а я тут,

На повторі твоє ім'я.

I.

Пишу листи, звертаюся до Бога,

Щоби з'єднав він наші дороги,

І уночі на серці тривога,

Не можу спати- дивлюся у підлогу.

Жити потрохи, їздити до мами,

Видохи-вдохи поміж словами

Прикладом бути друзям зі школи

Тебе- забути…. Ніколи…

Приспів:

Ну Як мені бути, як мені бути, як?

Не можу забути, тебе забути я.

Із Янголами тепер як одна сім'я,

Ти там, а я тут,

На повторі твоє ім'я.

II. Чує вітер голос у полі, та нехай він пробачить.

Я гукаю аж до болю, поки нас ніхто не бачить!

Час лікує та аби спогади охололи

Ти сказав би: "розлюби"

Я сказала би: "ніколи"

Приспів:

Ну Як мені бути, як мені бути, як?

Не можу забути, тебе забути я.

Із Янголами тепер як одна сім'я,

Ти там, а я тут,

На повторі твоє ім'я.

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