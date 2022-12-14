Музичне видання Rolling Stone оприлюднило рейтинг 100 найкращих пісень 2022 року

У добірку кращих пісень 2022 року увійшли популярні виконавці, серед яких Бейонсе, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлз та інші. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Американське авторитетне музичне видання Rolling Stone оприлюднило щорічний рейтинг зі 100 найкращих пісень 2022 року. Серед представлених треків – ті, які найбільше прослуховували.

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Повний перелік пісень можна переглянути за ЦИМ посиланням.

ТОП 20 найкращих пісень 2022 року:

Bad Bunny – Titi Me Pregunto Beyonce – Cuff It Steve Lacy – Bad Habit Taylor Swift – Karma Rosalia – Despecha Quavo and Takeoff – Hotel Lobby Pharrell feat. 21 Savage and Tyler, The Creator – Cash In Cash Out Beyonce – Break My Soul Harry Styles – As It Was Drake feat. 21 Savage – Jimmy Cooks Kendrick Lamar – N95 Yahritza Y Su Esencia – Soy El Unico Pusha T – Dreamin' of the Past Ice Spice – Munch (Feelin U) Rina Sawayama – This Hell Burna Boy – Last Last Doechii & SZA – Persuasive Ashley McBryde, Caylee Hammack, Brandy Clark та Pillbox Patti – Bonfire at Tina's Megan Thee Stallion – Plan B Noah Cyrus – I Burned LA Down

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