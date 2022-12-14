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Музичне видання Rolling Stone оприлюднило рейтинг 100 найкращих пісень 2022 року

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Музичне видання Rolling Stone оприлюднило рейтинг 100 найкращих пісень 2022 року - фото 1

У добірку кращих пісень 2022 року увійшли популярні виконавці, серед яких Бейонсе, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлз та інші. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Американське авторитетне музичне видання Rolling Stone оприлюднило щорічний рейтинг зі 100 найкращих пісень 2022 року. Серед представлених треків – ті, які найбільше прослуховували.

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Повний перелік пісень можна переглянути за ЦИМ посиланням.

ТОП 20 найкращих пісень 2022 року:

  1. Bad Bunny – Titi Me Pregunto
  2. Beyonce – Cuff It
  3. Steve Lacy – Bad Habit
  4. Taylor Swift – Karma
  5. Rosalia – Despecha
  6. Quavo and Takeoff – Hotel Lobby
  7. Pharrell feat. 21 Savage and Tyler, The Creator – Cash In Cash Out
  8. Beyonce – Break My Soul
  9. Harry Styles – As It Was
  10. Drake feat. 21 Savage – Jimmy Cooks
  11. Kendrick Lamar – N95
  12. Yahritza Y Su Esencia – Soy El Unico
  13. Pusha T – Dreamin' of the Past
  14. Ice Spice – Munch (Feelin U)
  15. Rina Sawayama – This Hell
  16. Burna Boy – Last Last
  17. Doechii & SZA – Persuasive
  18. Ashley McBryde, Caylee Hammack, Brandy Clark та Pillbox Patti – Bonfire at Tina's
  19. Megan Thee Stallion – Plan B
  20. Noah Cyrus – I Burned LA Down

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