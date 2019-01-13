Як мавпи в Японії реагують на сніг: кумедне відео

В Японії очевидці зняли на відео групу мавп, які добираються до потрібного місця по дротах через засніжене поле.

Мавпи не захотіли йти по полю, яке замело снігом і проявили кмітливість – перебралися через засніжену ділянку по дротах. Відео опублікувала у соціальній мережі жінка, яка знімала околиці міста Муцу, що в північній частині країни, і випадково натрапила на мавп. За лічені години ролик набрав понад мільйон переглядів.

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Японські макаки приваблюють туристів з усього світу своєю звичкою купатися у гарячих джерелах взимку. Незважаючи на те, що вони мають густу шерсть, холоду вони не люблять. Мабуть, тому вони і винайшли такий незвичайний спосіб уникнути зустрічі зі снігом.

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