У мережі з'явилося відео найбільшої риби на планеті

Відповідне відео, яке знімав екіпаж, опубліковано на сторінці співтовариства рибалок Fort Pierce Lady Deep Sea Fishing у Facebook.

В американському штаті Флорида до рибальського човна підплила величезна китова акула, довжина якої сягала шести метрів. Екіпаж у цей час знімав морську рибину на смартфони.

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Варто відзначити, що китові акули вважаються найбільшими рибами у світі. Вони досить безпечні і харчуються планктоном.

"Я почув про китову акулу, але подумав, що це жарт. За 31 рік я бачив їх тільки три рази біля нашого узбережжя, це дуже рідкісне явище", – поділився враженнями місцевий капітан Алек Лудакіс.

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