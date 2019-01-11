Кицька, яка вітається, підкорила Reddit: відео

У мережі не можуть припинити усміхатися через чарівну кицьку, яка не вміє нявкати.

На платформі Reddit користувач з ніком mattburkephoto поділився відео зі своєю кішкою, яке за короткий час опинилось у топі. За 7 годин допис побачили понад 11 тисяч переглядів, а також понад 200 коментарів.

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"Моя кішка ніколи не нявкала, вона завжди просто хрипіла, але я переконаний, що насправді вона каже мені "Привіт", і вона така чарівна", – відзначив автор. І з цим справді важко посперечатись.

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