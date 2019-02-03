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Як маленькі панди відсвяткували китайський Новий рік: відео

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Святкування Нового року у Китаї - фото 1
Святкування Нового року у Китаї / facebook

Дитинчата панд погуляли на першому у своєму житті ранковому святі у честь китайського Нового року.

У Китаї співробітники національного центру охорони і дослідження гігантських панд Волонг влаштували свято для маленьких тварин у честь китайського Нового року. Про це йдеться в повідомленні Yahoo Singapore на сторінці в Facebook.

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Працівники заповідника прикрасили одну з полян традиційними китайськими прикрасами і перенесли туди ведмежат. Захід став першою появою 11 однорічних дитинчат панд на публіці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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