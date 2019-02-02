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В Одесі посеред вулиці помітили лева: відеофакт

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В Одесі прогулювався лев - фото 1
В Одесі прогулювався лев / pexels

В Одесі помітили левенятка, який гуляв по Французькому бульвару.

Маленький хижак прогулювався неподалік від житлового комплексу на Французькому бульварі. Як тварина опинилася на вулиці і де були власники лева, поки невідомо. Місцеві жителі встигли зняти тварину на відео і поділитися ним у мережі.

І ще: День бабака: коли в Україну прийде весна

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Джерело: dumskaya
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