В Одесі посеред вулиці помітили лева: відеофакт

В Одесі помітили левенятка, який гуляв по Французькому бульвару.

Маленький хижак прогулювався неподалік від житлового комплексу на Французькому бульварі. Як тварина опинилася на вулиці і де були власники лева, поки невідомо. Місцеві жителі встигли зняти тварину на відео і поділитися ним у мережі.

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