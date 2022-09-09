Як майбутній король Великої Британії Чарльз III танцював гопак: архівне фото

Син Єлизавети ІІ тепер офіційно став королем Чарльзом ІІІ, який правитиме Великою Британією. Тож у мережі згадали про архівне фото, на якому монарх витанцьовує український гопак.

Після смерті 96-річної королеви Єлизавети II новим главою британського престолу став її старший син Чарльз III. І ця новина вже встигла сколихнути світ, а також нагадала українцям про особливий архівний знімок з новим королем, пише Радіо MAXIMUM.

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Світлина, на якій ще тоді принц Чарльз III активно танцює гопак, вперше поширилась в мережі у 2015 році, коли нею поділилось посольство України у Ватикані на офіційній сторінці у Twitter.

А ви пробували танцювати гопак? Чарльз, принц Уельський, зробив це ще в 80-ті роки XX століття, – йшлося в описі.

twitter.com/UKRinVAT

Тепер цей кадр знову активно розлетівся по соцмережах, оскільки українці очікуються, що й далі родина монархів буде підтримувати Україну у війні проти російських окупантів. Відзначимо, що кадр було зроблено у далекому 1981 році, коли Чарльз побував у місті Дербі, де й станцював гопак з українським ансамблем "Говерла". Тому в інтернеті нового короля вже охрестили "справжнім козаком".

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