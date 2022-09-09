Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Як майбутній король Великої Британії Чарльз III танцював гопак: архівне фото

  • 75
Ілюстративне фото з гопаком - фото 1
Ілюстративне фото з гопаком / Waldemar Kompala

Син Єлизавети ІІ тепер офіційно став королем Чарльзом ІІІ, який правитиме Великою Британією. Тож у мережі згадали про архівне фото, на якому монарх витанцьовує український гопак.

Після смерті 96-річної королеви Єлизавети II новим главою британського престолу став її старший син Чарльз III. І ця новина вже встигла сколихнути світ, а також нагадала українцям про особливий архівний знімок з новим королем, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Королева Єлизавета II померла в 96-річному віці: перші подробиці

Світлина, на якій ще тоді принц Чарльз III активно танцює гопак, вперше поширилась в мережі у 2015 році, коли нею поділилось посольство України у Ватикані на офіційній сторінці у Twitter.

А ви пробували танцювати гопак? Чарльз, принц Уельський, зробив це ще в 80-ті роки XX століття, – йшлося в описі.

twitter.com/UKRinVAT - фото 512799
twitter.com/UKRinVAT

Тепер цей кадр знову активно розлетівся по соцмережах, оскільки українці очікуються, що й далі родина монархів буде підтримувати Україну у війні проти російських окупантів. Відзначимо, що кадр було зроблено у далекому 1981 році, коли Чарльз побував у місті Дербі, де й станцював гопак з українським ансамблем "Говерла". Тому в інтернеті нового короля вже охрестили "справжнім козаком".

Читайте також: Як 69 років тому Єлизавета II зійшла на престол і стала королевою

пропозиції партнерів
Новини