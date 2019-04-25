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Як людям у стосунках кинути курити: проста порада

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Як кинути курити у парі - фото 1
Як кинути курити у парі

Британські учені виявили, як стосунки здатні впливати на те, чи легко позбутись куріння. Результати дивують, адже все дуже просто.

Науковці з Імперського коледжу Лондона провели дослідження, щоб зрозуміти, яку роль партнери та другі половинки грають у відмові від такої шкідливої звички як куріння.

І ще: Як легше кинути курити: проста порада

Річ у тому, що проблема залежності від сигарет є доволі популярним явищем, але далеко не кожному під час самостійно і без допомоги кинути курити. А після невдалих намагань лише повертаються до цигарок, тому медики намагаються знайти способи, як допомогти людям з цією проблемою.

Як кинути курити у парі - фото 323825
Як кинути курити у парі

Цього разу британські фахівці виявили, що ті курці, які позбувались звички у парі, демонстрували найкращі результати. Це підтвердив експеримент за участю 222 курців, у яких були високі ризики появи серцево-судинних захворювань, а також 99 пар. Впродовж 4 місяців всі піддослідні поступово кидали курити за спеціальною програмою.

Однак люди у стосунках мали у 5,83 раза більше шансів кинути купити, аніж в інших. А все тому, що партнери постійно підтримують рішення один одного. Навіть, коли у парі лише один курець, інший ще більше його мотивує та допомагає виходити зі складних ситуацій. Тому кидати курити самому доволі складно, а от домовитись з другою половинкою про такий челендж - чудова та ефективна ідея.

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Джерело: newsyou
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