Як людське тіло втрачає тепло взимку: епічне відео

В інтернеті вже не раз підтверджували, що навіть найзвичайніші речі можуть вражати, якщо показати їх з нової точки зору. І це відео від BBC - чудовий тому доказ. Ви навіть не підозрювали, як людське тіло віддає тепло у холодних умовах.

На Youtube-каналі BBC Earth Unplugged з'явилось відео, яке показує зміни людського тіла у холодну пору року. Олі Мартін, який працює над цим ресурсом зняв ролик на тепловізорну камеру, який справді дивує. Річ у тому, що чоловік наочно продемонстрував, як організм втрачає тепло взимку. Тому, якщо вам захочеться похизуватись міцністю імунітету та вийти на вулицю за низької температури повітря, краще подумайте кілька разів.

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Особливо епічно виглядає кінцівка записку, коли чоловік вже стоїть топлес, але вирішує зробити сніжку та робить сліди холодними руками на грудях.

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