Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Як людське тіло втрачає тепло взимку: епічне відео

  • 64
Як тіло швидко охолоджується взимку - фото 1
Як тіло швидко охолоджується взимку

В інтернеті вже не раз підтверджували, що навіть найзвичайніші речі можуть вражати, якщо показати їх з нової точки зору. І це відео від BBC - чудовий тому доказ. Ви навіть не підозрювали, як людське тіло віддає тепло у холодних умовах.

На Youtube-каналі BBC Earth Unplugged з'явилось відео, яке показує зміни людського тіла у холодну пору року. Олі Мартін, який працює над цим ресурсом зняв ролик на тепловізорну камеру, який справді дивує. Річ у тому, що чоловік наочно продемонстрував, як організм втрачає тепло взимку. Тому, якщо вам захочеться похизуватись міцністю імунітету та вийти на вулицю за низької температури повітря, краще подумайте кілька разів.

І ще: Excel дає збій: генетики перейменували 27 людських генів

Особливо епічно виглядає кінцівка записку, коли чоловік вже стоїть топлес, але вирішує зробити сніжку та робить сліди холодними руками на грудях.

Читайте також: Як колір очей вказує на чутливість до алкоголю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українські Мальдіви і Бора-Бора: Сергій Притула показав свій відпочинок на Херсонщині
  • 03 серпня, 17:01
  • 797
Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
  • 06 серпня, 16:26
  • 377
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2468181
Загрузка...
Новини