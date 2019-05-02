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Вчені оцінили шкоду пластику, який розкладається

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Компостуючі пакети показали найкращий результат - фото 1
Компостуючі пакети показали найкращий результат / Silver Dragon Industrial Limited

Викинуті біорозкладні пакети зберігаються як мінімум протягом трьох років. Тож, які пакети приносять найменше шкоди нашому середовищу?

Фахівці з Університету Плімута (Великобританія) оцінили стан біорозкладного пластика після трьох років дії природних умов: води і ґрунту.

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Виявилося, що навіть через цей час біорозкладні пакети здатні витримати вагу покупок. Спостереження за пакетами здійснювалося через регулярні проміжки часу. Вчені оцінювали ознаки зносу, а також перевіряли пакети на міцність.

Після дев'яти місяців на відкритому повітрі всі зразки повністю розпалися на фрагменти. Однак пакети, які пролежали в морській воді та ґрунті, навіть через три роки залишалися цілими. Так звані компостуючі пакети показали найкращий результат: в експериментальній установці в морському середовищі пакет повністю розклався за три місяці, проте навіть після 27 місяців такий пакет зберігався в ґрунті.

Які пакети приносять найменше шкоди нашому середовищу - фото 325230
Які пакети приносять найменше шкоди нашому середовищу

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Джерело: phys
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