Ситуації у стосунках, які не варто обговорювати з друзями

Наскільки часто ви обговорюєте з друзями або родичами подробиці свого шлюбу або стосунків? Зайва відвертість не призводить ні до чого хорошого, вона може тільки прискорити розставання.

Секс. Неважливо, чи хочеться вам похвалитися або поскаржитися, не варто ділитися з друзями подробицями сексуального життя. Напевно приятелі все ще хочуть спокійно дивитися в очі вашої половинки, не уявляючи при цьому витончених поз, інтимних татуювань, сексуальних фантазій тощо. Про це пише dailypositiveinfo.

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Фінансові проблеми. Чоловіки вкрай болісно сприймають свою фінансову неспроможність. Тому, якщо ви почнете обговорювати з подругами його провали, це його вкрай засмутить.

Сварки і скарги. Можливо, вам здається, що друзі для цього й існують, щоб було кому поскаржитися на партнера. Але поставте себе на їх місце. Якби вам хтось постійно розповідав якусь гидоту про людину, у вас мимоволі б виникло питання, навіщо продовжувати ці стосунки.

Листування і фотографії. Завдяки месенджерам деякі речі друзям можна не тільки розповідати, але й показувати. Якщо вам дуже хочеться поділитися фрагментом листування або смішними фотографіями, спочатку запитайте партнера, чи можна це зробити.

Те, чого не знає ваш партнер. Ви розчаровані тим, що ваш партнер не може купити вам дорогий подарунок, проводить весь вільний час з друзями або постійно грає в комп'ютерні ігри? Можливо, ви намагаєтеся приховати свої емоції від нього, але виливаєте душу друзям або подругам. Це не правильно. Щиро розмовляйте зі своїми коханими.

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