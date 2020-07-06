Вчені знайшли планету, де літо триває 9 годин

Нові спостереження з космічного супутника НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) дозволили астрономам одержати нові дані про екзопланету KELT-9b. Як виявилося, зима і літо на ній змінюються двічі за 36 годин.

KELT-9b належить до класу гарячих Юпітерів, гігантських екзопланет, які обертаються дуже близько до своїх зірок. Планета була виявлена ​​в 2017 році. Газовий гігант приблизно в 1,8 раза більший за Юпітер за розміром і в 2,9 раза більший за масою. Сьогодні це найгарячіша з відомих екзопланет. Температура на її поверхні перевищує 4300 градусів за Цельсієм.

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Вчені встановили, що навколо своєї зірки, KELT-9, планета робить повний оборот всього за 36 годин. Її орбіта проходить над обома полюсами зірки. Система розташована приблизно в 650 світлових роках від Сонця, в сузір'ї Лебедя. Температура зорі досягає 9900 градусів Цельсія. KELT-9 приблизно вдвічі більше нашого Сонця і приблизно на 56% гарячіше.

Швидке обертання спотворює форму зірки, сплющуючи її на полюсах і розширюючи до екватора. Це змушує полюси нагріватися сильніше і світитися яскравіше, в той час як екваторіальна область стає менш гарячою і темною. В результаті різниця температур на поверхні зірки становить майже 800 градусів Цельсія. "Літо" тут настає, коли планета проходить над одним з полюсів. "Зима" настає, коли планета наближається до більш прохолодного екватора.

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