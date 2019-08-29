Як лікувати облисіння: Супрун дала поради чоловікам

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про облисіння, з яким стикається велика кількість чоловіків. За її словами, облисіння може залежати від декількох факторів, але зазвичай це пов'язано з генетикою. Про це чиновниця написала на своїй сторінці в Faceboook.

Якщо ви помітили, що у вас почало випадати волосся, тоді у першу чергу Уляна Супрун радить звернутися до дерматолога або трихолога. І якщо є супутні проблеми, такі як зайва вага, то краще спочатку проконсультуватися з сімейним лікарем.

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Облисіння не лікується раз і назавжди. Але є препарати, які уповільнюють процес і допомагають відростити волосся.

Як лікувати облисіння

Лосьйон або піну з 2% або 5% міноксиділом необхідно наносити двічі на день, і ефект припиняється разом з терапією. Цей препарат подовжує фазу росту волосяних фолікулів і стимулює виділення низки факторів росту в шкірі голови. На початку терапії і відразу після припинення, волосся випадає сильніше. Є пероральні препарати міноксиділа, але вони мають більш виражені побічні ефекти, наприклад, гіпертрихоз (ріст волосся в нетипових місцях) або дерматити і сухість шкіри.

Дієвість терапії необхідно оцінювати через пів року після лікування. Також необхідно звернути увагу на те, що міноксиділ токсичний для кішок і собак. Тому випадковий контакт з речовиною може бути смертельним для домашніх вихованців.

Фінастерид необхідно приймати щодня по 1 мг. При цьому 90% людей реагують на цю терапію і у них припиняється випадіння волосся. Крім того, кількість волосся збільшується на 10%. Супрун заявила, що цей препарат краще приймати тоді, коли облисіння тільки починається.

При цьому у препарату є й інша сторона медалі, у вигляді побічних ефектів. Чоловіки, які приймають фінастерид можуть зіткнутися з еректильною дисфункцією, зниженням лібідо і проблемами з еякуляцією. Також бувають випадки збільшення молочних залоз, але це трапляється рідко.

У довгостроковій перспективі, пероральний фінастерид вважається більш дієвим, ніж 2% міноксідил. Але поєднання цих препаратів є ще більш ефективним.

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