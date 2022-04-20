Як легко зробити патріотичні крашанки в домашніх умовах: відеоінструкція

З огляду на те, що серед українців зараз панує бойовий дух та переможний настрій, то й Великдень цьогоріч буде особливим. Адже тематичним трендом стали крашанки у патріотичних кольорах. Розповідаємо, як пофарбувати яйця в домашніх умовах.

Мережу заполонили безліч інструкцій з фарбування яєць на Великдень у синьо-жовтий колір. Ми ж обрали для вас найпростіші способи з використанням лише натуральних барвників.

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Що знадобиться для створення синьо-жовтих крашанок

Куркума або молоді гілочки тополі – для жовтого кольору;

Фіолетова капуста – для синього кольору;

Скотч – для фіксації яєць.

Як зробити патріотичні яйця на Великдень

Спосіб 1

Для жовтого кольору:

Дві чайні ложки куркуми розведіть окропом, та ретельно перемішайте. Насиченість жовтого кольору залежатиме від кількості куркуми. На шийку місткості, де фарбуватиметься яйце, наклейте скотч, сформувавши з нього сітку з отвором у центрі. Це необхідно для того, щоб зафіксувати яйце. Помістіть яйце в отвір та залийте барвник із куркумою до половини яйця. Потримайте 30 хвилин. Після цього вийміть яйце та витріть серветкою.

Для голубого кольору:

Для блакитного кольору подрібніть червону капусту в блендері і посоліть. Сік, який виділився, видавіть у посудину. Знову ж таки потрібно зробити сітку зі скотчу на місткості та зафіксувати яйце. Залийте соком другу половину яйця та зачекайте 30 хвилин.

Спосіб 2

Для жовтого кольору:

Зберіть молоді гілочки тополі. Поламати їх на менші частини та поваріть 30 хвилин. Опустіть яйця у відвар та залиште на ніч.

Для голубого кольору:

Листя фіолетової капусти промийте та наріжте великими шматочками. Перекладіть у каструлю, залийте водою доверху. Прокип'ятіть і вийміть листя. Відвар остудіть, а потім у ньому ж відваріть яйця близько 10 хвилин. Вимкніть плиту і залишити так на ніч.

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