Як легко вивести чорнило з одягу підручними засобами

Причини, з яких чорнило опинилося на одязі, може бути чимало. І це таки трапляється нерідко. То ж як відчистити пляму, розповідаємо далі на Радіо MAXIMUM.

Так, як відіпрати чорнило з речей, показала блогерка Кароліна Мак'Колі у TikTok. Для цього вона радить використати лише 3 засоби. Вам знадобиться антисептик, сода та оцет – можуть врятувати зіпсований одяг та знищити сліди від ручки.

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Як відіпрати чорнило

Нанесіть антисептик на пляму із чорнила. Потріть цю ділянку щіткою. Покладіть річ у пральну машинку та додайте туди 0,5 склянки харчової соди, а замість рідкого – трохи оцту. Поставте режим з високою температурою води.

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