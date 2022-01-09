Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Як легко вивести чорнило з одягу підручними засобами

  • 83
Як легко вивести чорнило з одягу підручними засобами - фото 1

Причини, з яких чорнило опинилося на одязі, може бути чимало. І це таки трапляється нерідко. То ж як відчистити пляму, розповідаємо далі на Радіо MAXIMUM.

Так, як відіпрати чорнило з речей, показала блогерка Кароліна Мак'Колі у TikTok. Для цього вона радить використати лише 3 засоби. Вам знадобиться антисептик, сода та оцет – можуть врятувати зіпсований одяг та знищити сліди від ручки.

І ще: Як без зусиль відчистити мікрохвильовку та позбутися неприємних запахів: кухонні лайфхаки

Як відіпрати чорнило

  1. Нанесіть антисептик на пляму із чорнила.
  2. Потріть цю ділянку щіткою.
  3. Покладіть річ у пральну машинку та додайте туди 0,5 склянки харчової соди, а замість рідкого – трохи оцту.
  4. Поставте режим з високою температурою води.
@carolina.mccauley How to remove ink from clothes #laundrytips #laundryhacks #laundrytok #homehackswithcarolina #homehacks ♬ toxic x discord - jovynn

Читайте також: Як правильно підготувати вареники до заморожування: важливі нюанси

пропозиції партнерів
Новини