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Володимир Зеленський ЗНО

Як легко позбутися ранок на язиці

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Як лікувати виразки на язиці вдома - фото 1
Як лікувати виразки на язиці вдома / Healthfully

Лікування ранок на язиці дає результат, якщо відразу встановити, чим обумовлена хвороба. Нариви на язиці супроводжуються запаленням і болем.

Зверніть увагу! Загальні прийоми лікування всіх видів стоматиту включають обробку слизової антибактеріальними і антисептичними препаратами.

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Призначається курс вітамінних комплексів, які допомагають підняти імунітет і відновити пошкоджені тканини. При сильних болях застосовуються місцеві знеболюючі засоби. Невеликі ранки травматичного походження, які не викликають сильних болів, зазвичай гояться без сторонньої допомоги.

Для обробки ранок слизової язика використовують такі засоби:

  • Перекис водню
  • Зеленка
  • Дексометазон у вигляді гелю або мазі
  • Гелі з лідокаїном
  • Холесал
  • Розчин харчової соди
  • Розчин хлоргексидину, приготований для полоскань
  • Розведений у воді фурацилін

У домашніх умовах лікувати виразки на язиці допомагають відвари трав. Антисептичні властивості притаманні таким рослинам: календулі і аптечній ромашці; корі дуба і звіробою; шавлія і чебрецю.

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Джерело: healthline
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