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Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці у неділю, 13 березня: графік і маршрути

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Як курсуватимуть потяги Укрзалізниці у неділю, 13 березня - фото 1
Як курсуватимуть потяги Укрзалізниці у неділю, 13 березня

У ці непрості для країни часи Укрзалізниця продовжує виконувати свою задачу – перевозити пасажирів. Дізнайтеся, які поїзди курсуватимуть Україною у неділю, 13 березня.

Як повідомляє у телеграм-каналі Укрзалізниця, компанія везтиме десятки тисяч українців безпечними маршрутами. З ними пропонуємо ознайомитися далі.

Варте уваги: Bolt надаватиме свої автомобілі тим, хто їде на захід України або за кордон

Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 13 березня

Рейси зі станції Київ (регулярні до 27 березня):

  • 1:36 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.
  • 1:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
  • 2:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.
  • 3:42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець
  • 4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук
  • 4:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд
  • 5:40 – №114/113 Львів – Лиман
  • 5:40 – №142/141 Львів – Лиман
  • 8:00 – №705 Дарниця – Львів
  • 11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ
  • 13:09 – №114/113 Лиман – Львів
  • 13:09 – №142/141 Лиман – Львів
  • 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський
  • 14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський
  • 15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів
  • 17:07 – №743 Дарниця – Львів
  • 17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино
  • 17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький
  • 17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук
  • 18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород
  • 19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава
  • 19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів
  • 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець
  • 20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта
  • 20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп
  • 21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 21:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород
  • 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
  • 21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель
  • 21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний
  • 21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта
  • 21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці
  • 21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
  • 22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці
  • 22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород
  • 22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів
  • 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман
  • 23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький
Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці у неділю, 13 березня: графік і маршрути - фото 500767

Рейси зі станції Харків (регулярні рейси до 27 березня):

  • 3:46 – №114/113 Лиман – Львів
  • 3:46 – №142/141 Лиман – Львів
  • 5:40 – №114/113 Львів – Лиман
  • 12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород
  • 15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
  • 19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро
  • 20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець
  • 20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький
  • 21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ
  • 21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна
  • 22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

Рейси з Одеси (регулярні рейси до 27 березня):

  • 14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів
  • 18:13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель
  • 18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль
  • 20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці
  • 21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів
  • 22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
  • 22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

Рейси зі станції Дніпро (регулярні рейси до 27 березня):

  • 4:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 5:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-1
  • 5:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-1
  • 6:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.
  • 14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець
  • 16:34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів
  • 17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів
  • 17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель
  • 23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси зі станції Запоріжжя (регулярні рейси до 27 березня):

  • 12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів
  • 16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів
  • 16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель
  • 21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси зі станції Полтава (регулярні рейси до 27 березня):

  • 6:03 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ
  • 6:03 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.
  • 6:03 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
  • 7:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.
  • 8:33 – №1/2 Івано-Франківськ – Краматорськ
  • 15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці
  • 17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 17:20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
  • 23:20 – №1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ
  • 23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна
  • 23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький

Рейси зі станції Вінниця (регулярні рейси до 27 березня):

  • 0:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
  • 2:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький
  • 3:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
  • 4:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас
  • 9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький
  • 17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський
  • 19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман
  • 23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець
Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці у неділю, 13 березня: графік і маршрути - фото 500766

Додатково призначені рейси (евакуаційні та зворотні) на 13 березня:

  • 15:00 – №7931 Авдіївка – Дніпро
  • 11:00 – Житомир – Бердичів
  • 13:00 – №7912 Бердичів – Львів
  • 17:00 – №7764 Вознесенськ – Львів
  • 9:00 – №722 Дарниця – Харків-Пас.
  • 1:00 – №754 Дарниця – Харків-Пас.
  • 7:00 – №731 Дарниця – Дніпро
  • 11:00 – №781 Дарниця – Дніпро
  • 13:00 – №7801 Дарниця – Львів
  • 16:00 – №7803 Дарниця – Львів
  • 10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм
  • 12:30 – №903/904 Дніпро – Сокаль
  • 16:00 – №797 Дніпро – Львів
  • 17:30 – №782 Дніпро – Львів
  • 14:00 – №7904 Жмеринка – Львів
  • 10:00 – №217/218 Запоріжжя-1 – Чоп
  • 16:00 – №912/911 Запоріжжя-1 – Хелм
  • 15:00 – №265/266 Краматорськ – Чернівці
  • 14:00 – №219/220 Кривий Ріг – Чоп
  • 11:00 – №210/209 Кривий Ріг – Львів
  • 16:00 – №7736 Кропивницький – Львів
  • 15:00 – №225/226 Лиман – Ужгород
  • 12:00 – №255/256 Лиман – Львів
  • 6:00 – №222/221 Львів – Кривий Ріг
  • 11:30 – №210/209 Львів – Кривий Ріг
  • 17:00 – №261/262 Львів – Краматорськ
  • 18:00 – №716 Львів – Київ-Пас
  • 0:40 – №7603 Львів – Пшемисль
  • 5:27 – №7605 Львів – Пшемисль
  • 12:12 – №7609 Львів – Пшемисль
  • 15:40 – №7611 Львів – Пшемисль
  • 19:55 – №7601 Львів – Пшемисль
  • 17:00 – Львів – Хелм
  • 22:32 – №238/237 Одеса-Головна – Ужгород
  • 13:00 – №239/240 Стрий – Харків-Пас.
  • 17:00 – №229/230 Ужгород – Харків-Пас.
  • 8:30 – №753 Харків-Пас. – Львів
  • 9:40 – №229/230 Харків-Пас. – Ужгород
  • 13:00 – №239/240 Харків-Пас. – Львів
  • 16:00 – №755 Харків-Пас. – Львів
  • 15:30 – №903/904 (904) Хелм – Дніпро
  • 12:00 – №907/908 (906) Хелм – Дніпро
  • 16:30 – №219/220 Чоп – Кривий Ріг
  • 15:30 – №217/218 Чоп – Запоріжжя-1
  • 11:35 – №8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)
  • 16:50 – №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)
  • 23:23 – Одеса – Ізмаїл – Тульча (Румунія)
  • 12:30 – Мукачево – Будапешт (Угорщина)

Крім того, зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів.

Нагадуємо, що пріоритетна посадка у жінок, дітей, а також людей поважного віку. Тож будьте взаємоввічливими, а також проявляйте взаєморозуміння як до пасажирів, так і до співробітників Укрзалізниці!

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