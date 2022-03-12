Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці у неділю, 13 березня: графік і маршрути

У ці непрості для країни часи Укрзалізниця продовжує виконувати свою задачу – перевозити пасажирів. Дізнайтеся, які поїзди курсуватимуть Україною у неділю, 13 березня.

Як повідомляє у телеграм-каналі Укрзалізниця, компанія везтиме десятки тисяч українців безпечними маршрутами. З ними пропонуємо ознайомитися далі.

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Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 13 березня

Рейси зі станції Київ (регулярні до 27 березня):

1:36 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.

1:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

2:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.

3:42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець

4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук

4:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд

5:40 – №114/113 Львів – Лиман

5:40 – №142/141 Львів – Лиман

8:00 – №705 Дарниця – Львів

11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ

13:09 – №114/113 Лиман – Львів

13:09 – №142/141 Лиман – Львів

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський

14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський

15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів

17:07 – №743 Дарниця – Львів

17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук

18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород

19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава

19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів

20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець

20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп

21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород

21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель

21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний

21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта

21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці

21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці

22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород

22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів

22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман

23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Рейси зі станції Харків (регулярні рейси до 27 березня):

3:46 – №114/113 Лиман – Львів

3:46 – №142/141 Лиман – Львів

5:40 – №114/113 Львів – Лиман

12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород

15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро

20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець

20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький

21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ

21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

Рейси з Одеси (регулярні рейси до 27 березня):

14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів

18:13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель

18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль

20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці

21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів

22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

Рейси зі станції Дніпро (регулярні рейси до 27 березня):

4:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

5:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-1

5:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-1

6:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.

14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець

16:34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів

17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси зі станції Запоріжжя (регулярні рейси до 27 березня):

12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів

16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси зі станції Полтава (регулярні рейси до 27 березня):

6:03 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ

6:03 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.

6:03 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

7:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

8:33 – №1/2 Івано-Франківськ – Краматорськ

15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці

17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

17:20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

23:20 – №1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ

23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький

Рейси зі станції Вінниця (регулярні рейси до 27 березня):

0:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

2:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

3:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

4:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас

9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький

17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський

19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман

23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець

Додатково призначені рейси (евакуаційні та зворотні) на 13 березня:

15:00 – №7931 Авдіївка – Дніпро

11:00 – Житомир – Бердичів

13:00 – №7912 Бердичів – Львів

17:00 – №7764 Вознесенськ – Львів

9:00 – №722 Дарниця – Харків-Пас.

1:00 – №754 Дарниця – Харків-Пас.

7:00 – №731 Дарниця – Дніпро

11:00 – №781 Дарниця – Дніпро

13:00 – №7801 Дарниця – Львів

16:00 – №7803 Дарниця – Львів

10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм

12:30 – №903/904 Дніпро – Сокаль

16:00 – №797 Дніпро – Львів

17:30 – №782 Дніпро – Львів

14:00 – №7904 Жмеринка – Львів

10:00 – №217/218 Запоріжжя-1 – Чоп

16:00 – №912/911 Запоріжжя-1 – Хелм

15:00 – №265/266 Краматорськ – Чернівці

14:00 – №219/220 Кривий Ріг – Чоп

11:00 – №210/209 Кривий Ріг – Львів

16:00 – №7736 Кропивницький – Львів

15:00 – №225/226 Лиман – Ужгород

12:00 – №255/256 Лиман – Львів

6:00 – №222/221 Львів – Кривий Ріг

11:30 – №210/209 Львів – Кривий Ріг

17:00 – №261/262 Львів – Краматорськ

18:00 – №716 Львів – Київ-Пас

0:40 – №7603 Львів – Пшемисль

5:27 – №7605 Львів – Пшемисль

12:12 – №7609 Львів – Пшемисль

15:40 – №7611 Львів – Пшемисль

19:55 – №7601 Львів – Пшемисль

17:00 – Львів – Хелм

22:32 – №238/237 Одеса-Головна – Ужгород

13:00 – №239/240 Стрий – Харків-Пас.

17:00 – №229/230 Ужгород – Харків-Пас.

8:30 – №753 Харків-Пас. – Львів

9:40 – №229/230 Харків-Пас. – Ужгород

13:00 – №239/240 Харків-Пас. – Львів

16:00 – №755 Харків-Пас. – Львів

15:30 – №903/904 (904) Хелм – Дніпро

12:00 – №907/908 (906) Хелм – Дніпро

16:30 – №219/220 Чоп – Кривий Ріг

15:30 – №217/218 Чоп – Запоріжжя-1

11:35 – №8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)

16:50 – №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)

23:23 – Одеса – Ізмаїл – Тульча (Румунія)

12:30 – Мукачево – Будапешт (Угорщина)

Крім того, зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів.

Нагадуємо, що пріоритетна посадка у жінок, дітей, а також людей поважного віку. Тож будьте взаємоввічливими, а також проявляйте взаєморозуміння як до пасажирів, так і до співробітників Укрзалізниці!

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