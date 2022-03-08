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війна

Скільки пасажирів евакуювала Укрзалізниця від початку війни: цифра дня

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Укрзалізниця продовжує евакуювати людей з усієї України - фото 1
Укрзалізниця продовжує евакуювати людей з усієї України

Укрзалізниця продовжує евакуйовувати людей з усіх куточків України, в тому числі й тих, в яких зараз ведуться активні бойові дії. Дізнайтеся, скільки пасажирів уже перевезли від початку війни.

На своєму телеграм-каналі Укрзалізниця відзвітувала про те, скільки людей вдалося евакуювати від початку війни Росії проти України. До слова, приблизно стільки ж людей вибралися з України за кордон.

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Скільки пасажирів евакуювали за допомогою Укрзалізниці

  • Так, залізничники, ризикуючи своїм життям, уже евакуювали понад 1,7 мільйона людей з усієї України.

Скільки пасажирів евакуювала Укрзалізниця від початку війни: цифра дня - фото 500140

Ми безмежно вдячні всім тим, хто працює в поїздах, депо, складає графіки, ремонтує інфраструктуру та рухомий склад. Ми вдячні нашим залізничникам, які виготовляють їжаки та захищають Україну, – йдеться в повідомленні.

Скільки пасажирів евакуювала Укрзалізниця від початку війни: цифра дня - фото 500144

У компанії зізнаються, що наразі вимушені жертвувати комфортом. А все тому, що основна мета – дати можливість вибратися з-під обстрілів усім охочим.

В Укрзалізниці кажуть, що їм дуже важливо читати слова подяки. І що кожна подяка знаходить свого адресата та дозволяє не опускати руки у ці непрості часи.

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