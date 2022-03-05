Bolt надаватиме свої автомобілі тим, хто їде на захід України або за кордон

Сервіс Bolt готовий допомогти тим, хто хоче дістатися до заходу України або за кордон. Для цього він готовий безоплатно надати автомобіль зі свого автопарку. Натомість водієві потрібно буде забезпечити себе паливом.

Як повідомляє Bolt, автомобілі є у: Запоріжжі, Харкові, Житомирі, Сумах, Дніпрі, Чернігові, Полтаві, Черкасах, Херсоні, Миколаєві, Одесі, Кривому Розі та Києві.

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Натомість залишити автомобілі можна буде в Ужгороді, Львові, Хмельницькому, Луцьку, Івано-Франківську або Чернівцях. У випадку перетину кордону, автівку потрібно буде передати уповноваженій особі.

Важлива вимога до водіїв! Вам необхідно мати посвідчення водія категорії "Б", а також громадянство України. Що стосується пасажирів, то їм потрібно мати лише громадянство України.

Якщо у вас залишилося паливо, то ви можете його надати автопарку Bolt. Це може допомогти не одній людині врятуватися від війни.

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