Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 9 березня: графік і маршрути

Графік і маршрути поїздів Укрзалізниці на 9 березня

У ці непрості для країни часи Укрзалізниця продовжує виконувати свою задачу – перевозити пасажирів. Дізнайтеся, які поїзди курсуватимуть Україною у середу, 9 березня.

Як повідомляє у телеграм-каналі Укрзалізниця, компанія везтиме десятки тисяч українців безпечними маршрутами. З ними пропонуємо ознайомитися далі.

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Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 9 березня

Зі станції Київ:

01:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків

06:23 – №142 Львів – Лиман

06:23 – №114 Львів – Лиман

07:00 – №722 Дарниця – Харків

07:00 – №732 Дарниця – Дніпро

08:00 – №705 Дарниця – Львів

12:06 – №45 Ужгород – Лиман

13:34 – №114/142 Лиман – Львів

14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ

14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський

15:02 – №55 Київ – Рахів

17:00 – №743 Київ – Львів

17:12 – №13 Київ – Солотвино

17:42 – №792 Київ – Кременчук

17:42 – №790 Київ – Кропивницький

18:30 – №81 Київ – Ужгород

19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ

19:48 – №95 Київ – Рахів

20:05 – №29 Київ – Ужгород

20:12 – №49 Київ – Трускавець

20:21 – №59 Київ – Чоп

20:21 – №57 Київ – Ворохта

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя

21:15 – №105 Київ – Одеса

21:22 – №97 Київ – Ковель

22:03 – №149 Полтава – Чернівці

22:10 – №17 Харків – Ужгород

22:22 – №7 Київ – Чернівці

22:37 – №91 Київ – Львів

22:47 – №46 Лиман – Ужгород

23:46 – №771 Київ – Хмельницький



Рейси зі станції Харків:

04:11 – №114, 142 Лиман – Львів

07:15 – ІС+ Харків – Львів

08:00 – ІС+ Харків – Львів

12:36 – №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ІС+ Харків – Львів

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман

15:09 – №15 Харків – Рахів

17:00 – №723 Харків – Львів

19:27 – №795 Харків – Дніпро

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Рейси зі станції Дніпро:

06:23 – №796 Дніпро – Харків

14:00 – №732 Дніпро – Львів

14:26 – №41 Дніпро – Трускавець

16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів

Рейси зі станції Запоріжжя:

11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя

12:20 – №120 Запоріжжя – Львів

14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів

Рейси зі станції Вінниця:

00:28 – №105 Київ – Одеса

00:58 – №078 Одеса – Ковель

01:05 – №041 Дніпро – Трускавець

02:35 – №771 Київ – Хмельницький

03:42 – №060 Чоп – Київ

03:42 – №058 Ворохта – Київ

03:54 – №106 Одеса – Київ

04:31 – №081 Ужгород – Київ

04:42 – №050 Трускавець – Київ

06:03 – №056 Рахів – Київ

06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ

16:41 – №772 Хмельницький – Київ

17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський

18:07 – №055 Київ – Рахів

20:50 – №716 Львів – Київ

21:45 – №081 Київ – Ужгород

22:32 – №042 Трускавець – Дніпро

23:17 – №049 Київ – Трускавець

23:26 – №057 Київ – Ворохта

23:26 – №059 Київ – Чоп

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку. Наразі відомо про такі додаткові евакуаційні рейси:

Додаткові евакуаційні рейси зі станції Харків:

9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;

10:40 – №239/240 Харків – Львів;

Додаткові евакуаційні рейси зі станції Дніпро:

8:00 – №907/908 Дніпро – Хелм;

10:30 – №911/912 Дніпро – Хелм;

11:00 – №203/204 Дніпро – Чоп;

15:00 – №213/212 Дніпро – Трускавець

Додаткові евакуаційні рейси зі станції Запоріжжя:

11:00 – №902/901 Запоріжжя – Хелм;

12:20 – №223/224 Запоріжжя – Львів;

16:05 – №227/228 Запоріжжя – Ковель

Додаткові евакуаційні рейси по ст. Кривий Ріг:

10:30 – №916/915 Кривий Ріг – Хелм.

Також додаткові евакуаційні поїзди відправляться завтра з Лиману – о 13:00 до Львова, та з Одеси – поїзд №238/237 о 22:32 до Ужгорода.

Цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 9 березня виглядатиме так:

№ 954 Львів – Хрубешув о 00:01;

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 956 Львів – Хрубешув о 07:10;

№35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.

Нагадуємо, що пріоритетна посадка у жінок, дітей, а також людей поважного віку. Тож будьте взаємоввічливими, а також проявляйте взаєморозуміння як до пасажирів, так і до співробітників Укрзалізниці!

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