Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 6 березня: графік і маршрути

  • 97
Графік і маршрути поїздів Укрзалізниці на 6 березня - фото 1
Графік і маршрути поїздів Укрзалізниці на 6 березня

У ці непрості для країни часи Укрзалізниця продовжує виконувати свою задачу – перевозити пасажирів. Дізнайтеся, які поїзди курсуватимуть Україною у неділю, 6 березня.

Як повідомляє у телеграм-каналі Укрзалізниця, компанія везтиме десятки тисяч українців безпечними маршрутами. З ними пропонуємо ознайомитися далі.

Варте уваги: Bolt надаватиме свої автомобілі тим, хто їде на захід України або за кордон

Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 6 березня

Зі станції Київ:

  • 01:00 – "Інтерсіті+" Дарниця – Харків
  • 06:23 – №142 Львів – Лиман
  • 06:23 – №114 Львів – Лиман
  • 07:00 – №722 Дарниця – Харків
  • 07:36 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
  • 08:00 – №705 Дарниця – Львів
  • 12:06 – №45 Ужгород – Лиман
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львів
  • 14:00 – ІС+ Дніпро – Київ
  • 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ
  • 14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
  • 15:02 – №55 Київ – Рахів
  • 17:00 – №743 Київ – Львів
  • 17:12 – №13 Київ – Солотвино
  • 17:42 – №792 Київ – Кременчук
  • 17:42 – №790 Київ – Кропивницький
  • 18:30 – №81 Київ – Ужгород
  • 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
  • 19:48 – №95 Київ – Рахів
  • 20:05 – №29 Київ – Ужгород
  • 20:12 – №49 Київ – Трускавець
  • 20:21 – №59 Київ – Чоп
  • 20:21 – №57 Київ – Ворохта
  • 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
  • 21:15 – №105 Київ – Одеса
  • 21:22 – №97 Київ – Ковель
  • 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
  • 22:10 – №17 Харків – Ужгород
  • 22:22 – №7 Київ – Чернівці
  • 22:37 – №91 Київ – Львів
  • 22:47 – №46 Лиман – Ужгород
  • 23:46 – №771 Київ – Хмельницький
Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 6 березня: графік і маршрути - фото 499801

Рейси зі станції Харків:

  • 04:11 – №114, 142 Лиман – Львів
  • 07:15 – ІС+ Харків – Львів
  • 12:36 – №46 Лиман – Ужгород
  • 13:30 – ІС+ Харків – Львів
  • 14:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
  • 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
  • 15:09 – №15 Харків – Рахів
  • 17:00 – №723 Харків – Львів
  • 19:27 – №795 Харків – Дніпро
  • 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
  • 21:43 – №7 Харків – Одеса
  • 22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Рейси зі станції Дніпро:

  • 06:23 – №796 Дніпро – Харків
  • 14:26 – №41 Дніпро – Трускавець
  • 16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів
  • Рейси зі станції Запоріжжя:
  • 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
  • 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
  • 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів
  • 20:37 – №068 Запоріжжя – Львів
  • 21:38 – №038 Запоріжжя – Київ
  • 22:26 – №068 Львів – Запоріжжя

Рейси зі станції Вінниця:

  • 00:28 – №105 Київ – Одеса
  • 00:58 – №078 Одеса – Ковель
  • 01:05 – №041 Дніпро – Трускавець
  • 02:35 – №771 Київ – Хмельницький
  • 03:42 – №060 Чоп – Київ
  • 03:42 – №058 Ворохта – Київ
  • 03:54 – №106 Одеса – Київ
  • 04:31 – №081 Ужгород – Київ
  • 04:42 – №050 Трускавець – Київ
  • 05:46 – №086 Запоріжжя – Львів
  • 06:03 – №056 Рахів – Київ
  • 06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ
  • 09:16 – №138 Лиман – Хмельницький
  • 10:23 – №070 Запоріжжя – Львів
  • 16:41 – №772 Хмельницький – Київ
  • 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
  • 17:43 – №086 Львів – Запоріжжя
  • 18:07 – №055 Київ – Рахів
  • 19:42 – №138 Хмельницький – Лиман
  • 20:50 – №716 Львів – Київ
  • 21:45 – №081 Київ – Ужгород
  • 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро
  • 23:17 – №049 Київ – Трускавець
  • 23:26 – №057 Київ – Ворохта
  • 23:26 – №059 Київ – Чоп
Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 6 березня: графік і маршрути - фото 499802

Також на 6 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням о 05:27;
  • № 950 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням 07:10;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль (схемою 15 вагонів), відправленням о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням о 08:52;
  • № 902/903 Дніпро – Хелм, відправленням о 09:00;
  • № 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням ДПКр-2 о 09:30;
  • № 918/919 Запоріжжя – Хелм, відправленням о 06.03.2022 о 11:00;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням о 12:12;
  • № 952 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13:20;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм, відправленням о 14:00 (подвійний склад ДПКр-3);
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням о 15:40;
  • № 939/940 Харків – Хелм, відправленням о 17:00;
  • № 67/68 Київ – Варшава (5 вагонів RIC) з групою вагонів Київ – Хелм (8 вагонів), відправленням о 19:13;
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль, відправленням о 19:55.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

Нагадаємо, що пріоритетна посадка у поїзди для жінок, дітей, а також людей поважного віку. Будьте взаємоввічливими, а також не створюйте загрозу для тих, хто поруч з вами.

Читайте також: Як їхати власним автомобілем в умовах масової евакуації: важливі рекомендації

пропозиції партнерів
Новини