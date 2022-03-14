Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 15 березня: графік і маршрути

У ці непрості для країни часи Укрзалізниця продовжує виконувати свою задачу – перевозити пасажирів. Дізнайтеся, які поїзди курсуватимуть Україною у вівторок, 15 березня.

Як повідомляє у телеграм-каналі Укрзалізниця, компанія везтиме десятки тисяч українців безпечними маршрутами. З ними пропонуємо ознайомитися далі.

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Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 15 березня

Рейси зі станції Київ:

06:23 – №114, 142 Львів – Лиман

07:00 – №732 Дарниця – Дніпро

08:00 – №705 Дарниця – Львів

12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ

13:34 – №114/142 Лиман – Львів

14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ

14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський

15:02 – №55 Київ – Рахів

17:00 – №743 Київ – Львів

17:12 – №13 Київ – Солотвино

17:42 – №792 Київ – Кременчук

17:42 – №790 Київ – Кропивницький

18:30 – №81 Київ – Ужгород

19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ

19:48 – №95 Київ – Рахів

20:05 – №29 Київ – Ужгород

20:12 – №49 Київ – Трускавець

20:21 – №59 Київ – Чоп

20:21 – №57 Київ – Ворохта

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя

21:15 – №105 Київ – Одеса

21:22 – №97 Київ – Ковель

21:50 – №15 Харків – Рахів

22:03 – №149 Полтава – Чернівці

22:22 – №7 Київ – Чернівці

22:37 – №91 Київ – Львів

22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород

22:49 – №138 Хмельницький – Лиман

23:46 – №771 Київ – Хмельницький

Рейси зі станції Харків:

04:11 – №114, 142 Лиман – Львів

07:15 – ІС+ Харків – Львів

12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман

15:09 – №15 Харків – Рахів

19:27 – №795 Харків – Дніпро

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ

Рейси зі станції Дніпро:

06:23 – №796 Дніпро – Харків

08:16 – №738 Запоріжжя – Київ

14:00 – №731 Дніпро – Львів

14:26 – №41 Дніпро – Трускавець

16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів

Рейси зі станції Запоріжжя:

11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя

12:20 – №120 Запоріжжя – Львів

14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів

Рейси зі станції Вінниця:

00:28 – №105 Київ – Одеса

00:58 – №078 Одеса – Ковель

01:05 – №041 Дніпро – Трускавець

02:35 – №771 Київ – Хмельницький

03:42 – №060 Чоп – Київ

03:42 – №058 Ворохта – Київ

03:54 – №106 Одеса – Київ

04:31 – №081 Ужгород – Київ

04:42 – №050 Трускавець – Київ

06:03 – №056 Рахів – Київ

06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ

16:41 – №772 Хмельницький – Київ

17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський

18:07 – №055 Київ – Рахів

19:38 – №138 Хмельницький – Лиман

20:50 – №716 Львів – Київ

21:45 – №081 Київ – Ужгород

22:32 – №042 Трускавець – Дніпро

23:17 – №049 Київ – Трускавець

23:26 – №057 Київ – Ворохта

23:26 – №059 Київ – Чоп

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку. Наразі відомо про такі:

Харків:

10:00 – №239/240 Харків – Львів;

13:00 – №913/914 Харків – Хелм;

16:00 – №247/248 Харків – Дрогобич.

Дніпро:

10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм;

12:30 – №228/227 Дніпро – Чоп;

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Кривий Ріг:

11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Чоп.

Додаткові рейси також відправляться з Лозової до Львова о 13:00, з Краматорська до Львова о 16:00, із Запоріжжя до Ковеля о 16:05, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Києва до Хелма о 19:13.

Перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 15 березня:

До Польщі

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

До Угорщини

Зі станції Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.

До Словаччини

№ 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;

№ 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.

До Румунії

Одеса – Тульча (Румунія) вирушає о 23:23.

Нагадуємо, що пріоритетна посадка у жінок, дітей, а також людей поважного віку. Тож будьте взаємоввічливими, а також проявляйте взаєморозуміння як до пасажирів, так і до співробітників Укрзалізниці!

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